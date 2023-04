Quarantolese poker da sogno al 2° della classe

QUARANTOLESE

4

FARO

1

QUARANTOLESE: Calanca, Castorri (37’st Mambrini), Gobbi, Grillenzoni, Bonaccio, Barbalaco, Cavicchioli (37’st Mari), Bortolazzi, Malagoli (30’st Gozzi), Ferrari (23’st Palmieri), Sacchetti (22’st Acanfora). A disp. Malavasi, Muracchini, Tomasini, Bazzani. All. Loddi

FARO: Salvatore, Borgognoni, Masinara (5’st Lenzi), Biffoni, Farini, Lenzi, Haber (12’st Rubini), Carboni (17’st Landi), Berti (19’st Pasquali), Satalino, Garni (32’st Dahbi). A disp. Peri, Vitali, Bazzani, Signori. All. Dall’Olio

Arbitro: Bonetti di Piacenza

Reti: 27’ Cavicchioli, 58’ Grillenzoni, 85’ Gozzi, 90’ (rig.) Lenzi, 94’ (rig.) Palmieri

Note: espulso all’11’st Salvatore, ammoniti Farini, Barbalaco, Lenzi, Sacchetti, Borgognoni

La scalata della Quarantolese è sempre più poderosa e battendo anche il Faro secondo i gialloblù infilano il 13esimo risultato di fila che vale il +4 sui playout e il -3 dal 5° posto. Al 27’ Malagoli ruba palla a Masinara e serve Cavicchioli che segna in diagonale. All’11’ della ripresa palla in profondità per Malagoli, l’estremo bolognese Salvatore lo stende e si becca il rosso: sulla seguente punizione Grillenzoni toglie le ragnatele dal sette. Al 40’ errato rinvio del portiere Rubini nuovo entrato, Acanfora imbuca per Mambrini, palla in mezzo per Gozzi che segna in spaccata. Al 90’ Borgognoni è lasciato solo davanti a Calanca, quest’ultimo respinge il primo tiro la palla rimane lì, Gobbi spinge l’avversario e l’arbitro decreta rigore che Lenzi trasforma.