Quattro punte per due posti L’attacco rotante dei gialli

di Lorenzo

Longhi

All’attacco, perché così dev’essere nel calcio moderno. Anche in B, categoria che premia in genere la solidità, ma nella quale si notano alcune evoluzioni nella manovra che non possono passare sotto silenzio. Così nella stagione 2023-24 il Modena, che parte con l’ambizione dei playoff, incuriosisce i tifosi soprattutto in merito a quella che sarà la produzione offensiva; dopo tutto il gol è "l’orgasmo del calcio", lo scriveva Eduardo Galeano, ed è logico che si vada a guardare sempre lì, all’estasi della rete. 47 furono i gol della scorsa stagione in campionato (8 in Coppa Italia), con Davide Diaw miglior marcatore (10+3), ma stavolta si parte da basi differenti: diverso è l’allenatore, e non c’è neppure più il cannoniere uscente.

La presenza di Bianco in panchina garantisce schemi offensivi nuovi innestati sul 4-3-1-2, e l’organico dell’attacco ora può contare sui confermati Bonfanti e Falcinelli, sul rientrante Strizzolo, sul nuovo arrivato Manconi, più Abiuso – se resterà – e, dietro, sui lampi di Tremolada e le geometrie di Palumbo. Sin qui tutto ok, ma quali sono le qualità, i limiti e le potenzialità dell’attacco attuale? Ora, posto che si tratta di una speculazione figlia delle indicazioni estive, si può già sostenere che il Modena abbia alcuni giocatori potenzialmente in grado di arrivare in doppia cifra, ma nessuno di lottare per la classifica cannonieri. Poco male, perché conta il traguardo finale e non è affatto un male che gli attaccanti si dividano i gol.

Tutto dipenderà dalle scelte di formazione del tecnico, se il Modena avrà una coppia fissa o rotante. Strizzolo e il Manconi attuale hanno il gol in canna, Falcinelli – come l’ex giocatore della Cremonese – può fare la differenza nelle situazioni di gioco aereo e con un Bonfanti che scalpita, e che già la scorsa stagione ha mostrato una certa affidabilità, ci sono buoni motivi per essere ottimisti.

L’assortimento delle qualità dei quattro è buono e ciò rende possibili più varianti di gioco, ma paradossalmente il limite potrebbe essere proprio quello di avere quattro potenziali titolari e ruotarli, finendo per incidere sulla continuità che per un attaccante fa la differenza, visto che segnare aiuta a segnare ancora. La stagione di Bianco a Siracusa (2017-18) non dà indicazioni generalizzabili, perché non può essere confrontata con alcuna delle sue esperienze successive: la squadra segnò poco, 37 reti in 36 partite, e i migliori marcatori furono con 6 reti l’attaccante centrale Scardina e la punta esterna Catania, seguiti dalle 5 del terzino mancino Daniele Liotti. Andarono i gol 13 uomini, ed è un dato che fa capire come, anche a Modena, il peso dei gol non sarà tutto sugli attaccanti puri dai quali, tuttavia, è lecito aspettarsi da questi tra i 30 e i 35 gol, ai quali aggiungere i centri di Tremolada. L’obiettivo è di superare complessivamente quota 50, soglia raggiunta da appena cinque squadre la scorsa stagione.