Quel ’grazie’ alla famiglia Rivetti ma non ad altri

Titoli di coda. Dalle parole di Tesser non può che emergere questo. Era inevitabile la partita traslocasse in secondo piano, seppur il Modena abbia il dovere di chiudere nel modo più onorevole possibile il campionato del ritorno in B, il campionato della permanenza in B a firma Attilio Tesser. La conferenza di vigilia è a suo modo interpretabile, l’impressione è che il tecnico qualche piccolo sassolino se lo sia tolto ma che non abbia affondato il colpo rispetto a quanto stia emergendo in queste ore. Si è soffermato sui risultati ottenuti, sui numeri, innegabili e indiscutibili, proprio per questo è parso volesse evidenziarli ancor di più di fronte alla possibilità di una successione in panchina. Successione che vedrà la luce la prossima settimana, giorni dell’incontro decisivo con la famiglia Rivetti. Tesser, a proposito, non ha dimenticato di citare più volte la proprietà e di ringraziarla mentre altrettanto non ha fatto nei confronti del ds Davide Vaira, non citandolo mai direttamente.

Per quanto riguarda le domande su questioni tecniche con la direzione sportiva, ha rimandato al triplice fischio della stagione ogni tipo di commento o, più verosimilmente, alle ufficialità sul suo futuro. Chi ha voluto interpretarlo come una sorta di messaggio velato, lo ha fatto. Dopo la partita di stasera con il Sudtirol saranno tirate le somme, al momento la situazione appare piuttosto chiara. Attilio Tesser attenderà le comunicazioni dei Rivetti, previste per la settimana che verrà, mentre sul suo piatto ci sono già da giorni, come noto, le possibilità di sedere sulle panchine di Padova e Vicenza. La palla passa davvero al presidente, Carlo Rivetti. Il numero uno canarino ha, a sua volta, davanti ai propri occhi l’alternativa, dal nome e cognome ben preciso: Paolo Bianco. Una strada diversa, diametralmente opposta alla figura di Tesser, per dare il via ad un corso che potremmo definire giovane ma solo per una mera questione anagrafica. Ed emerge anche un ulteriore particolare, ovvero la probabile presenza di Antonio Narciso nell’ipotetico staff dell’ex collaboratore di Allegri e De Zerbi, dettagli che potrebbero portare a pensare che si sia anche abbastanza avanti in questo percorso, ma lo scopriremo solo nei sette giorni che verranno. Una scelta, quella di Bianco o di un profilo del genere, che divide la tifoseria e che lascia intendere ci saranno delle riflessioni molto attente della famiglia Rivetti stessa. Filosoficamente parlando verrebbe da dire: perchè lasciare il certo per l’incerto? Davide Vaira e il Modena, se così sarà, stanno prendendosi la responsabilità di cambiare rotta. Legittimamente, ci mancherebbe. Resta solo da capire in che modo e attraverso quali motivazioni sarà spiegata la separazione con l’artefice dei successi canarini degli ultimi due anni. Successi più volte sottolineati dallo stesso allenatore.

Alessandro Troncone