Quel pareggio beffa di Barillà in pieno recupero L’ultima dei gialloblu in Calabria fu con Novellino

Quasi nove anni. Il Modena non calca il terreno verde del Granillo di Reggio Calabria dal 25 marzo 2014: erano i canarini di Novellino e fu un 2 a 2 pieno di rimpianti, visto che il pari fu acciuffato dagli amaranto con una rete di Barillà in pieno recupero. Il Modena, come successe anche in altre occasioni in quel comunque fantastico girone di ritorno, lasciò punti che alla fine, nella graduatoria playoff, avrebbero garantito un miglior piazzamento e chissà come sarebbe andata a finire. Ma con i se e con i ma si fa poco nella vita, figuriamoci quando c’è una sfera che rotola su un campo di calcio. Quel match fu anche l’ultimo derby del cuore per Franco Iacopino, il dirigente gentiluomo, che aveva sposato la causa canarina nel 2006 dopo essere stato l’autentica anima della ‘sua’. Reggina per oltre quarant’anni. Nella sua città, tanto per dare la dimensione del personaggio, a distanza di lustri è ancora per tutti semplicemente ‘il Dottore’.

Ma torniamo a una partita che ha regalato sempre emozioni in riva allo Stretto che separa la terra calabra dalla Sicilia. Allora andiamo a vedere, senza fare particolari statistiche, alcuni altri precedenti con risultati positivi per i gialloblu, come un altro 2 a 2 del settembre 2012, con i gialli raggiunti anche in quell’occasione nel finale di partita, L’ultimo hurrà dei canarini al Granillo, resta lo 0 a 1 del 13 marzo 2010. suggellato da una rete di Troiano. Ci fu un successo corsaro dei gialli anche in uno degli unici due precedenti nella massima giocati in terra reggina, quello sempre 0 a 1 del novembre 2002, firmato da Rubens Pasino che appoggiò in rete un assist al bacio di Taldo; nell’altro precedente in serie A, l’anno successivo, fu invece un 1 a 1 con Campedelli che siglò il pari dopo il vantaggio di Dell’Acqua. Una gara che tutti i tifosi modenesi non scordano, sempre andando indietro nel tempo, è quella del 19 aprile 2002: un penalty realizzato con grande freddezza da Omar Milanetto al minuto 88 diede alla Longobarda di De Biasi tre punti fondamentali in quello che era un vero e proprio scontro diretto per la promozione in serie A. Una vittoria che generò entusiasmo e caroselli in città: alla fine poi anche gli amaranto centrarono la promozione, assieme pure ad Empoli e Como.

Un bel balzo indietro negli anni per ricordare l’ 1 a 1 del 22 novembre 1970, con rete canarina di Roffi, alla quale repilcò il modenese Gianni Merighi (Merighi II, come si usava dire all’epoca, perchè Merighi I era Rubens, la mezz’ala argentina dei gialli). A difendere i pali della Reggina c’era Bruno Jacoboni, che in quel campionato mise insieme una imbattibilità che durò 1088 minuti, alla quale mise fine, nella gara di ritorno, il centravanti canarino Alberto Spelta.

