Quella capacità di reagire nei momenti decisivi quando tutto sembrava ormai complicarsi

Se provassimo a scrivere un libro sulla stagione di alti e bassi che il Modena ha vissuto fin qui, pur nella sua coerenza da metà classifica ma abbandonata in un senso o nell’altro, uno dei titoli papabili sarebbe: "La forza di saper reagire". Perugia è solo l’ultimo capitolo di questo racconto, nel corso del quali i canarini hanno mostrato volti diversi ma senza mai dimenticare l’unica vera prerogativa che non hanno mai dimenticato di mettere in campo ed è proprio la capacità di riscattarsì a seguito di periodi negativi. Già ad inizio campionato le 5 sconfitte nelle prime 6 giornate potevano apparire una condanna per la panchina di Tesser, ma il Modena ha saputo vincere con Reggina, Ascoli e Como. È riuscito a riprendersi dopo il complicato ottobrenovembre con due punti tra Pisa, Palermo, Cittadella e Perugia e vincere a Parma e Ferrara. È riuscito a ribaltare il pronostico di inizio 2023 nel calendario terribile che lo vedeva di fronte a Cagliari, Brescia e Genoa e, soprattutto, ha saputo rialzare la testa dopo le tre sconfitte consecutive con Reggina, Ascoli e Como tutte in una settimana per poi vincere con il Pisa in casa. Ultima, ma non ultima, la reazione post Palermo che risale al presente. Insomma, nonostante le avversità il Modena c’è stato. Anche chiudendo la porta in alcune situazioni chiave (Brescia e Perugia tanto per citarne due) ed è un dettaglio che manco a farlo apposta ha riproposto nelle ultime due partite con Cittadella e in Umbria. Nel momento di difficoltà emergono, pure, le corazze. Mostrate da Silvestri e Pergreffi, ad esempio. Due di quelli che fanno parte della "vecchia guardia". A proposito, a Perugia dall’inizio c’erano 9 giocatori su 11 tra i titoli dello scorso anno. Altro sinonimo del fatto che quando c’è da tirare su la testa, nuovamente, Tesser sa scegliere benissimo i protagonisti a cui affidarsi. Era capitato pure col Pisa, quando il tecnico scelse undici giocatori dello scorso anno per chiudere l’ultimo quarto d’ora e difendere il risultato. È una forza che emerge nelle difficoltà, ma che il Modena ha sempre portato con sé. L’ha avuta anche in C, era inevitabile che la facesse sua anche in B per costruirsi l’obiettivo finale.

a.t.