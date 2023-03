"Quelle sfide da film tra Modena e Como"

di Davide Setti

Non solo l’importanza dei punti in palio per un Modena che arriva da 2 ko. La sfida di domani al ’Sinigaglia’ di Como è un vero e proprio tuffo nel passato per i tifosi gialloblù fino ai tempi gloriosi del ’Longobarda’, che coi lariani diede vita a un testa a testa concluso con la doppia promozione a braccetto del 2001 in B e del 2002 in Serie A, segnato da tanti episodi a scandire una sfida epica. Di uno di questi fu testimone diretto Fabio Martinelli, preparatore atletico carpigiano che in quelle stagioni era al Como al fianco di mister Loris Dominissini, precocemente scomparso nel giugno del 2021 ad appena 59 anni. Lo scenario è quello del ’Picco’ di La Spezia, la data è quella del 6 maggio 2001, giornata epica per chi tifa gialloblù. Nella penultima giornata di C1 il Modena di De Biasi è impegnato a Brescello e il Como a -2 di scena sul campo dei liguri. I lariani, sotto 1-0 al riposo la ribaltano con Colacone e Carruezzo, mentre i canarini sono bloccati sullo 0-0 al ’Morelli’. In quel momento il Como sogna l’aggancio in vetta a 90’ dalla fine e con lo scontro diretto favorevole (1-0 e 0-0) pregusta la B, coi gialli beffardamente destinati ai playoff.

"Io sono entrato negli spogliatoi del ’Picco’ al nostro fischio finale – racconta Martinelli, classe 1959 – e chiamai subito l’amico Franco Belforti, grande tifoso gialloblù, per farmi aggiornare sul Modena. A un certo punto ero circondato dai tutti i nostri giocatori che attendevano che gli confermassi lo 0-0 finale. Poi Franco mi disse che avevano dato un minuto di recupero in più e a un certo punto urlò che aveva segnato il Modena. Pensai a uno scherzo, ma poco dopo capii che era tutto vero. Per dieci minuti calò un silenzio di tomba, per fortuna poi battendo Spezia e Livorno ai playoff raggiungemmo il Modena in B".

Fra i cadetti arrivò il nuovo duello del 2001-02 con un altro salto a braccetto, questa volta col Como primo e i canarini secondi. "Sembrava un film – ricorda Martinelli, che in carriera ha lavorato fra A, B e C1 con Ascoli, Salernitana, Udinese, Pescara, Carpi, Reggiana, Cremonese, Catanzaro, Torres, Rimini, Spal e Padova – anche perché fra Modena e Como c’erano tante similitudini. Già dall’anno prima, il ’99-2000 quando il Modena iniziò con Santarini e poi chiamò in corsa De Biasi che strappò una difficile salvezza. A Como facemmo più o meno lo stesso, io arrivai in estate con De Vecchi, poi Preziosi scelse Marini affidandosi poi a Dominissini a 10 gare dalla fine per la salvezza. Non scorderò mai quel giorno con l’aggressione a Bertolotti: io ero davanti al pullman del Modena a parlare con Ungari e Milanetto, che avevo avuto l’anno prima, sentimmo delle urla e corremmo tutti dentro agli spogliatoi. Mi vengono ancora i brividi quando ci ripenso".

Domani sicuramente la posta in palio sarà minore. "Ho visto la gara del Modena con l’Ascoli – conclude Martinelli – e penso che se fosse entrata la traversa di Renzetti saremmo qui a parlare di un Modena nei playoff. Il Modena con questa società e con una garanzia come Tesser in panchina è in ottime mani, non penso che possano rischiare di finire nei playout, ci sono almeno 78 squadre inferiori. Io mai a Modena? È uno dei rimpianti che ho, ci sono andato vicino un paio di volte ma non si è mai concretizzato".