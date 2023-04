Quello del Cavezzo è un momento magico Terza vittoria di fila, il traguardo è lì

cavezzo

2

cdr mutina

1

CAVEZZO: Carpi, Gazzini, N. Malavasi, Hoxha, Ficarelli, L. Saracino, Boschini, T. Pellacani (40’st D. Saracino), Bulgarelli (20’st Aieta), El Madi, Tosse. A disp. Valentini, Fincatti, S. Malavasi, Masiello, Incerti, Tonini, Pacella. All. Semeraro.

CDR MUTINA: Mawuli, Baroni, Ligabue, Ucci (9’st L. Montorsi), Guilouzi, Shanableh (32’st Ognibene), Cipolli (17’st Paltrinieri), E. Montorsi, Corbelli, Gripshi (28’st Turci), Pilia. A disp. Macchioni, Levoni, Pedrazzi, De Lauri, Malagoli. All. Greco.

Arbitro: Soverini di Bologna

Reti: 10’ Boschini, 31’ Gripshi, 10’st Bulgarelli

Continua la magica risalita del Cavezzo che batte anche la Cdr Mutina e col 9° risultato utile di fila (6 vittorie, di cui 3 consecutive, e 3 pari) esce dalla zona playout. Al 10’ grande azione di El Madi sulla sinistra e cross per Boschini che a porta vuota non può sbagliare. Al 31’ su un lancio rimpallo fra Ficarelli e Gripshi che fredda Carpi per il pari. Nella ripresa al 10’ rilancio di Carpi, Bulgarelli controlla in area e batte Mawuli a fil di palo per il 2-1. Al 15’ pericoloso cross di Baroni, tiro di Pillia da buona posizione fuori. Al 26’ grande azione di Gazzini, scarico di El Madi per Hoxha che sfiora il sette. Al 30’ Tosse salta la difesa e Mawuli, ma viene contrastato prima che la palla finisce in rete. Al 33’ Carpi parala girata di Gripshi, al 41’ azione di Tosse sulla destra che salta un paio di uomini e tira in diagonale scheggiando il palo.