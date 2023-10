Quello di Oukhadda è un rosso ’fatale’

GAGNO 6 Recuperato in extremis dopo l’infortunio di sabato scorso, svolge bene l’ordinaria amministrazione, cavandosela con i piedi e con buone uscite. Sulla traversa colpita da Di Francesco e sulle due reti del Palermo onestamente può fare ben poco.

OUKHADDA 4 Non legge bene la giocata ospite su Di Francesco e lo stende da ultimo uomo lasciando la squadra in dieci dopo venti minuti. Errore fatale che condiziona la partita, il tutto tra l’altro dopo un inizio di gara tutt’altro che impeccabile. CAUZ 6 Gioca una partita sufficiente nella sua zona di competenza, specialmente quando la squadra si mette a tre dietro, soluzione tattica a lui congeniale. ZARO 6 Anche lui fa una gara con poche sbavature, peccato che quando gioca in posizione avanzata sbaglia più di un pallone.

PONSI 6 Parte a sinistra e chiude a destra, giocando un match nel quale non si risparmia e portando avanti più di un pallone. Ha una buona occasione su un cross di Duca ma conclude a lato. In crescita.

MAGNINO 5,5 Al quarto d’ora si fa respingere da Pigliacelli una zuccata da posizione favorevolissima e nella ripresa tira debolmente l’unico altro pallone che il Modena mette nello specchio della porta. Perde ahimè nel recupero, forse subendo fallo, un pallone a centrocampo che procura lo 0 a 2 ospite nel momento di maggior pressione dei gialli alla ricerca del pari. GERLI 7 Il numero di palloni che gestisce, soprattutto nella ripresa, è impressionante. Gioca con testa e coraggio e fa girare la squadra anche in inferiorità numerica.

PALUMBO 6 Un primo tempo di grande dispendio fisico, Bianco lo toglie all’intervallo per dare più freschezza al centrocampo. (1’ st Duca 6,5 Un tempo di buon spessore, con giocate palla a terra e inserimenti tra le linee avversarie. Un gran cross per Ponsi che spedisce a lato). TREMOLADA 5,5 Anche a uomini pari non trova spunti interessanti, e con l’inferiorità numerica fa ancora più fatica a trovare spazi e giocate. (13’ st Riccio 6 Entra quando Bianco passa alla difesa a tre e dimostra le sue qualità con un paio di buone giocate difensive).

MANCONI 5,5 Dopo il rosso a Bianco si ritrova da solo tutto il peso dell’attacco, ma non riesce mai a pungere. La situazione in dieci contro undici è sicuramente particolare, ma è un dato di fatto che dopo otto partite è l’unico attaccante a cui manca il gol. (13’ st Falcinelli 6 Prende l’attacco sulle sue spalle giocando per la squadra, non trova spunti per fare male).

BONFANTI 6 Nei ventitre minuti in cui è in campo mostra un bell’approccio alla gara, vedi il cross che mette Magnino solo davanti a Pigliacelli. Con il rosso ad Oukhadda è lui il sacrificato per inserire un difensore. (23’ pt Cotali 5,5 Gioca badando più che altro a non rischiare in fase difensiva, senza mai rischiare folate nelle zone d’attacco dei gialloblù). (27’ st Guiebre 6,5 Il suo ingresso porta linfa vitale alla fascia sinistra con un paio di scorribande che mettono in apprensione la difesa della squadra rosanero di mister Corini).

Alessandro Bedoni