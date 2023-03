"Questa è storica, orgoglioso dei miei"

"Storica". Non ha paura, Alessio Dionisi, quando gli chiedono di definire la prima vittoria si sempre del Sassuolo sul prato giallorosso. "Sono estremamente orgoglioso dei miei giocatori, brillanti ed efficaci nel recuperare palla e nel proporre gioco contro un avversario forte e in un contesto non semplice da affrontare".Vero: vacci tu, se riesci, a fare la voce grossa in casa di questa Roma che da cinque gare a questa parte in casa non perdeva e nemmeno prendeva gol. Il Sassuolo che ha vinto e di gol ne ha fatti quattro sa di miracolo statistico, ma Dionisi resta non trascende limitandosi a registrare come "non avevamo mai vinto contro la Roma all’Olimpico in dieci anni di storia del club, e questa è una grande soddisfazione per i miei ragazzi e per la società". Sassuolo non perfetto, quello dell’Olimpico ("stasera abbiamo commesso alcuni errori"), ma bravo ad andare oltre quello che ha sbagliato ed anche qui, dice Dionisi, c’è la crescita di un gruppo che dopo il giro di boa ha messo il turbo."Qualcosa abbiamo sbagliato, è vero, ma – dice Dionisi – ci siamo impegnati al massimo". Missione compiuta: "In questa gara ci sono impegno – aggiunge Dionisi – ci sono impegno e solidità: siamo diventati più consapevoli in ogni fase del gioco, anche se potevamo forse far meglio alcune situazioni: ma oggi abbiamo una mentalità giusta, abbiamo lavorato duro per trovarla e acquisiamo sicurezza partita dopo partita". Tre di fila, il Sassuolo non le vinceva da oltre un anno: dopo aver raggiunto se stesso (30 punti) la giornata scorsa, Dionisi si è anche riallacciato alla sua migliore serie positiva e guarda avanti. Anche perché ha ritrovato il Pinamonti goleador che gli mancava da novembre. "Vittoria meritata, a dispetto di sofferenze dovute. Fino ad un mese e mezzo fa – dice il centravanti – ci siamo presi critiche: adesso ci godiamo il momento".

