Questa sera Luca Tremolada sarà ospite di Gialli di Sera

In attesa della partita che si giocherà contro il Cittadella, questa sera sarà ospite della trasmissione Gialli di Sera, su Teleradiocittà alle 21,30, il trequertista del Modena Luca Tremolada. Nel corso della trasmissione condotta da Paolo Reggianini, con la partecipazione di Luca Serafini e Giancarlo Tacconi, Luca Tremolada avrà modo di raccontare la sua esperienza in gialloblù, dalla promozione alla stagione attuale dove, soprattutto nelle ultime gare, il giocatore è riuscito a confermarsi assist man. Tra gli ospiti anche Fabrizio Boccolari, uno dei talenti del calcio modenese degli anni 70 che non ha avuto una carriera che forse avrebbe meritato.