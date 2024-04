Questa volta Carnevali non ci sta: "Partita condizionata, dispiace dirlo"

Mica facile parlare, dopo una partita del genere. Ci riesce Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, che loda la volontà e la determinazione dei suoi che, aggiunge, "ci hanno portato a recuperare una gara che sembrava persa" e ne esalta la voglia di "finire il campionato con dignità".

Non ci riesce, invece, l’allenatore del Sassuolo Davide Ballardini, che in sala stampa manda, al suo posto, un Giovanni Carnevali tra il livido e il furibondo. "Non meritiamo arbitraggi del genere: siamo sempre stati una società modello, non ci siamo mai lamentati e ci sentiamo danneggiati", spiega l’ad neroverde, che rimarca le evidenze, conclamate, del fallo di Pirola su Defrel che da’ via libera allo Zanoli che crossa per Maggiore che segna e anche sul rigore si dice perplesso.

"Non possiamo essere soddisfatti né dell’arbitraggio né del risultato: c’è ovvio nervosismo e quello che mi dispiace è lamentarci, perché non siamo abituati a farlo. Ma a forza di non lamentarsi finisci danneggiato, e in questo momento della stagione non è giusto pagare errori del genere".

Il Var, silente sia in occasione del rigore che del 2-2, lascia il passo ai moviolisti che danno ragione a Carnevali e allungano i loro commenti nella notte, ma l’impressione cui da’ corpo il dirigente neroverde è quella che chi segue da vicino il Sassuolo ha da un po’ di tempo a questa parte. La partite contro Roma, Genoa e Cagliari sono roba vecchia, ma il mancato rosso a Bijol di quattro giorni fa, al 30’ di Sassuolo-Udinese, Carnevali lo cita ("e anche in quell’occasione non abbiamo detto nulla, anche se l’episodio era chiaro") e non brucia meno di episodi che, all’Arechi, hanno dato alla partita una svolta inattesa, togliendo ai neroverdi due punti vitali che potrebbero pesare come piombo da qui a fine stagione. Poi è vero che il Sassuolo ha le sue colpe, ma diventa difficile dare torto a Carnevali che chiede "maggiore equilibrio e direzioni di gara più serene".

Stefano Fogliani