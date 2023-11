"Questo deve essere solo il punto di partenza"

Si festeggia il giusto, perché quello di Molinella deve essere solo il punto di partenza, La pensa così mister Cristian Serpini che commenta il terzo successo esterno del suo Carpi. "Servivano queste risposte – le sue parole - e devono essere solo una partenza, contava fare una gara sporca su un campo difficile, senza prendere gol e dimostrando anche di avere degli attributi che erano stati messi in discussione. Si fa fatica a chiamarlo calcio sul pantano, ma forse una cosa così ci mancava, questa voglia di non prendere gol finalmente è stata tramutata sul campo. Questa deve essere la nostra prima giornata. Gli attaccanti? Fare dei nomi non credo che sia giusto, tutti e 16 che hanno giocato e anche chi era in panchina volevano dare il loro contributo, volevano dimostrare a me e alla società che ci sono". Simone Saporetti è tornato al gol su azione che gli mancava da 9 gare sbloccando la gara. "Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile – spiega – ovvio che per colpa del campo questo non è il calcio per cui siamo stati ‘costruiti’, ma siamo stati bravi a capire la gara e adattarci al campo. Anche personalmente avevo bisogno di sbloccarmi dopo due gare senza segnare, col Sangiuliano mi ero mangiato dei gol e volevo tornare a gioire". L’attaccante ravennate ha messo il piede nei primi due gol. "L’1-0 è stato simile per esecuzione al gol di Fidenza - prosegue - anche se lì ero in area e poi sono stato anche fortunato nel tiro deviato. Poi sono molto arrabbiato per il gol annullato per offside, negli ultimi 10’ ho pensato solo a quello, non ci volevo credere perché Calanca ha crossato all’indietro dal fondo". Saporetti preferisce non guardare la classifica. "Posso dire che questo girone l’ho fatto tante volte – conclude – e tutte le gare sono difficili, ogni domenica c’è un risultato inaspettato, tutte vanno affrontate con questo atteggiamento, perché poi a livello tecnico possiamo dire la nostra. L’importante è restare attaccati, io non guardo ancora la classifica, dobbiamo solo pensare a noi e cavalcare l’onda".

d.s.