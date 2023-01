Questo Ngapeth a Milano avrebbe fatto la differenza, Marechal fatica ancora

BRUNO 5,5 (att. 0% su 1, 2 ace) – Anastasi gli toglie i centrali con una marcatura ad hoc e il brasiliano non trova soluzioni alternative attorno a sé. Per il resto, in difesa e al servizio, non lascia nulla d’intentato.

LAGUMDZIJA 5 (att. 38% su 26 con 2 err. e 2 muri sub., 4 b.s., 1 muro) – Ancora una volta, quando il livello fisico della contesa si alza il turco non riesce a sfondare di potenza. I primi due set sono positivi, giocati con saggezza, ma nel suo ruolo anche l’ignoranza deve avere la sua parte.

NGAPETH 7 (in foto att. 50% su 30 con 4 err. e 3 muri sub., ric. 50% su 14 con 2 err., 1 ace, 4 b.s., 1 muro) – Brillante, efficace nei momenti chiave: con un muro a uno su Rychlicki manda Modena ad un passo dal 2-0. Volendo ragionare col senno di poi, se avesse sfoggiato una prestazione del genere a Milano otto giorni fa oggi Modena avrebbe un confortevole vantaggio di tre punti su Trento.

RINALDI 5 (att. 21% su 14 con 2 muri sub., ric. 27% su 37 con 2 err., 3 ace, 3 b.s., 2 muri) – La stoffa è sempre lì da ammirare: pregiata, inconfondibile. Gli ace al fulmicotone e la capacità di rialzare la testa nei momenti bui non lasciano dubbi sul futuro del golden boy. È l’attacco, semmai, a fargli ancora difetto: tre punti in due ore, a questi livelli, son troppo pochi.

MARECHAL 5 (att. 50% su 2, ric. 0% su 3 con 2 err., 1 b.s.) – Fatica ancora ad accreditarsi come cambio credibile: entra e viene spazzato via in ricezione. In attacco azzecca un pallonetto di classe, ma è troppo poco.

SANGUINETTI 6 (att. 33% su 3, 5 b.s., 4 muri) – Assolto per il contributo che offre a muro: lì la crescita si vede, soprattutto nella capacità di leggere il palleggiatore. Purtroppo gli è scappata di mano la battuta, che fino a tre partite fa sembrava essere diventata un fondamentale consolidato.

STANKOVIC 5 (att. 17% su 6, 1 muro) – Si tiene su con la salto float pungente, ma in attacco rischia di farsi scappare di mano i palloni-chiave del primo set.

SALA 6 (att. 33% su 6 con 2 muri sub., 1 ace) – Il livello della contesa è al di sopra delle sue possibilità, ma il ragazzo di bottega si fa valere con le sue armi consuete: l’intesa con Salsi e un acuto dal servizio.

SALSI sv – Non può fare molto: subentra a Bruno giocando in sicurezza, ma con Perugia non basta.

ROSSINI 5,5 (ric. 40% su 15 con 4 err.) – Non crolla mai, ma non brilla neppure come era ormai solito fare da un mese e mezzo a questa parte. Perugia, per onor di cronaca, evita di battere su di lui ogni volta che può.

All. GIANI 6 – Finisce come era lecito attendersi, con una singola grande chance per strappare un raro punto all’imbattibile Perugia. Questa volta i cambi arrivano, ma non lasciano il segno.

PERUGIA: Giannelli 7, Rychlicki 5,5, Leon 7,5, Semeniuk 6, Solé 7, Flavio 5, Colaci 6,5. Herrera 7,5, Plotnytskyi 8, Russo 7,5, Cardenas sv. All. Anastasi 7.

Fabrizio Monari