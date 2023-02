Qui Ascoli, prossimi avversari Mister Breda ha i numeri dalla sua Con Tesser quattro duelli vinti

Primo pari per il neo tecnico dell’Ascoli, Roberto Breda, sulla panchina dei bianconeri marchigiani.

Nel posticipo, il Benevento riesce a strappare un punto in trasferta con il risultato di 0-0, resta il massimo equilibrio in fondo alla classifica dove in pochissimi hanno intenzione di alzare bandiera bianca.

Come detto, l’allenatore che ha sostituito Bucchi è riuscito a dare una scossa importante all’Ascoli, ottenendo 7 punti nelle prime 3 partite giocate e mercoledì arriva al Braglia per provare a superare in classifica proprio il Modena di Tesser.

A proposito, Breda vanta anche un bel bilancio con il tecnico canarino, nei vari precedenti tra i due sorride l’attuale timoniere dell’Ascoli che quando incontro l’artefice della promozione in B dei gialli ha sempre buoni motivi per esultare.

Il primo incrocio è datato 10 maggio 2014 (il Latina di Breda supera la Ternana di Tesser 2-0), l’ultimo l’8 febbraio 2020 e fu un 2-2 tra Pordenone e Livorno.

Complessivamente sono 4 le vittorie di Breda e appena una quella di Tesser, 2 i pareggi. Motivo in più per presentare le insidie che davvero nasconde questo scontro, molto delicato più in chiave salvezza che non per le zone più nobili della classifica.

L’Ascoli di Breda giocherà, quasi sicuramente, a specchio, ovvero con il 4-3-1-2 dove spicca la coppia d’attacco Gondo-Forte, e Falzerano sulla trequarti. Ritorna da ex Davide Marsura, a nemmeno un mese dalla cessione all’Ascoli nell’ultimo giorno del calciomercato invernale.