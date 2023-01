Quinta perla per la Cdr, in scia delle due in vetta

ATL. CDR MUTINA

2

CASUMARO

0

ATL. CDR MUTINA: Sacchetti, Ucci, Ligabue (85’ Baroni), L. Montorsi (75’ Cipolli), Guilouzi, Vignocchi, Turci (62’ Bonvicini), E. Montorsi, Panzanato, Gripshi (65’ Corbelli), Pilia. All. Greco.

CASUMARO: Callegari, Benini, Passerini, Iazzetta, Faggioli (18’st Bianchi), Farina, Testoni, Rambaldi, Manfredini (21’st Cresta), Darraji (34’st Minarelli), Vinci. All. Panzetti.

Arbitro: Cobzaru di Bologna

Reti: 51’ Gripshi, 85’ (rig.) Panzanato

Note: ammoniti Iazzetta e Rambaldi.

La Cdr Mutina comincia bene il 2023 battendo 2-0 il Casumaro. Per la squadra di Greco è la quinta vittoria di fila che permette di rispondere ai successi delle prime due Zola (+5) e Faro (+2). Al 51’ arriva il vantaggio con Gripshi che insacca la palla servita da Ligabue. Poco dopo Panzanato lancia Corbelli, appena entrato per Gripshi, ma non arriva il raddoppio. Nel finale ecco il 2-0 dei padroni di casa con il rigore trasformato da Panzanato dopo la sforbiciata di Corbelli fermata in area da un braccio di un difensore ferrarese.