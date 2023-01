Quinto ko di fila per il Modena Cavezzo, sconfitto 6-2 in casa dalla Todis Lido di Ostia nella 5^ di ritorno di A2. I gialloblù, ancora una volta rimaneggiati, tengono bene per 13’, poi vanno sotto 3-0 al riposo e nella ripresa (rosso al portiere Vezzani) non bastano i gol di Amarante e Barbieri contro la seconda della classe.

Serie C1. Quinta vittoria di fila per il Sassuolo, che affonda 6-3 il Rimini e sale a -4 dal Bagnolo capolista che riposava: decidono i gol di Naimo (2), Antonietti (2), Gazzadi e Bellucci. Il Montale mette un’ipoteca sulla salvezza e dopo 9 ko vince lo scontro di San Sofia per 5-2, spedendo i romagnoli ultimi a -6.

Serie C2. Con un netto 7-1 il Cus MoRe si prende il derby col Nonantola ultimo della classe e sale a -2 dalla Mader seconda con le reti di Terranova (2), Pecorari (2), Di Modugno (2) e Donello.

Serie D. Nell’ultimo turno di Coppa la Pro Patria San Felice batte 10-2 la Virtus Cibeno, ma non basta ai giallorossi per il ripescaggio.