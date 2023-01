Rabbia Symbol, arriva Novara

È una Symbol Amatori molto arrabbiata, quella che quest’oggi alle 18.30, torna tra le mura amiche del PalaRoller di Montale, per ospitare l’insidiosa azzurra Novara, nell’ambito della quarta giornata di A2 di hockey pista: l’inattesa squalifica di ben otto giornate, comminata inaspettatamente dal giudice sportivo al capitano modenese Andrea Beato, reo di aver colpito al volto un avversario, ha fatto ’imbufalire’ i dirigenti gialloblù, che ritengono il provvedimento assurdo perché il fallo è stato del tutto fortuito, tra l’altro neppure sanzionato dall’arbitro.

La Symbol si ritrova così nella situazione di qualche mese fa, quando vide pesantemente squalificato il proprio portiere Luca Moncalieri, poi assolutamente riabilitato dalla C.A.F., con la necessità di dover fare reclami su reclami contro un provvedimento ingiustificato, a supporto del quale esiste anche una evidente prova video, che la società fornirà: in ogni caso però, Beato oggi non sarà della difficile partita, contro un’avversaria già incontrata in Coppa Italia, con un bilancio in parità, un successo per parte.

In serie B la Pico Mirandola vuole tornare al successo ospitando alle 18 la Rotellistica Scandianese, che schiera una formazione quasi totalmente femminile: a proposito di ragazze, domani alle 12 difficile impegno interno della Symbol Amatori Femminile contro il Valdagno campione d’Italia, mentre nella serie C di hockey inline, la Scomed Bomporto affronta la delicata trasferta a Montorio (VR), ospite del Wolfpack Verona.

Riccardo Cavazzoni