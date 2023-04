Rachele Barbieri alla Parigi-Roubaix

Rachele Barbieri concluderà oggi con la Parigi-Roubaix la campagna del Nord mentre il finalese Giovanni Aleotti affronterà l’ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi. La pluricampionessa di Stella di Serramazzoni sarà al via della classicissima monumento del ciclismo per la prima volta in carriera, nonostante qualche allergia per i pollini primaverili ha dimostrato con il quarto posto di mercoledì scorso in terra fiamminga di aver ben recuperato e dopo aver affrontato in allenamento i tratti più impegnativi dei 21 settori in programma oggi per le donne mentre domani per gli uomini ne sono previsti ben 29. La corsa femminile che è cresciuta di anno in anno per la prima volta sarà trasmessa in diretta su Eurosport dalle 15 alle 18 e su Raisport dalle 16,40. Oggi è prevista la conclusione dei Paesi Baschi ed Aleotti pur lavorando per i compagni di squadra, vedi la vittoria di ieri del colombiano Sergio Higuita, ha concluso nella top 15 dei Giovani proseguendo la sua preparazione per il Giro d’Italia che 16 maggio sarà a Frassinoro e Pianelagotti.

Andrea Giusti