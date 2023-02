Rachele Barbieri parte per lo stage in azzurro Dovrà prepararsi per gli Europei in Svizzera

Rachele Barbieri è rientrata da Barcellona dove si è concluso lo stage su strada con le altre compagne del Team Liv Racing Xstra: solo il tempo di cambiare la valigia e da domani sarà impegnata per uno stage con le azzurre del C.T.Marco Villa a Montichiari, per completare la preparazione per gli Europei che prenderanno il via l’8 febbraio a Grenchen (Svizzera) dove la aspetta un impegno piuttosto arduo, ovverosia confermare la prestigiosa prestazione di Monaco 2022, dove conquistò due ori nell’Omnium e nella Madison e un argento nell’inseguimento a squadre. Gli europei 2023, a differenza dello scorsa edizione, sono stati programmati prima dell’inizio dell’attività su strada anzichè a fine stagione come nel 2022, dopo aver disputato le due corse a tappe più importanti, il Giro d’Italia ed il Tour de France. Sarà questa una novità importante la disputa di prove endurance dopo aver disputato gare su strada, che aiutano a migliorare le sue caratteristiche ( sono favorite le atlete che praticano quasi esclusivamente la pista). La pluricampionessa di Stella di Serramazzoni è comunque un’atleta che riesce sempre ad emergere anche nelle difficoltà. Andrea Giusti