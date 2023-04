Rachele Barbieri quarta nella classica in Belgio "Podio mancato di poco, ma buona condizione"

Si è fermata ai piedi del podio Rachele Barbieri (foto) nella classica Scheldprijs in Belgio vinta dalla campionessa europea Lorena Wiebes che si è conclusa con una volata del gruppo compatto. "Ho mancato di poco il podio dove ero salita al terzo gradino lo scorso anno, ma la condizione è buona – ha dichiarato la portacolori della Liv Racing Teq Find – sabato concluderò la campagna del Nord con la Roubaix-Sarà la mia prima esperienza in questa classicissima, mi sono allenata sopratutto nei tratti delle pietre testando i materiali adatti per questo tipo di corse seguita dal mio diesse Stroentinga.I miei dirigenti mi hanno dato fiducia ed in particolare l’ex iridata Bronzini. Spero di riuscire a ripagarli della fiducia. Terminata l’avventura delle gare su strada ho dato la mia disponibilità al commissario tecnico Villa per partecipare alla Nations Cup a Milto in Canada (dal 20 al 23 aprile ndr) per conquistare punti per le Olimpiadi di Parigi. Per questo al rientro in Italia tornerò per uno stage in pista sul velodromo di Montichiari, poi - conclude Barbieri – mi è stato detto che al Giro d’Italia ci sarà una tappa tutta modenese e sarà bello correre davanti ai miei tifosi" ha concluso la pluricampionessa di Stella di Serramazzoni.

Intanto al Giro dei Paesi Baschi il finalese Giovanni Aleotti prosegue la preparazione per il Giro d’Italia con obiettivo di conquistare il suo primo successo in Italia.

Andrea Giusti