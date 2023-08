Racic tampona la mediana Sfuma Holm, spunta Doig

In attesa di capire come sistemare la difesa – servono due terzini – e come finisce in attacco – sostituire l’insostituibile sarà mission impossibile, tanto vale attrezzarsi – il Sassuolo chiude il mercato almeno per il centrocampo. Sarebbe infatti atteso al Mapei Football Center, dove è in corso la marcia di avvicinamento alla prima di campionato in programma domenica contro l’Atalanta, il centrocampista serbo Uros Racic.

Trattativa avviata – e conclusa – a tempo di record dai dirigenti neroverdi, che in 48 ore hanno trovato l’accordo con il Valencia, dal quale Racic arriva a titolo definitivo per 2,5 milioni di euro firmando un triennale. Classe 1998, corazziere di 1,93 di altezza, è nato a Kraljevo, città della Serbia centrale: primi passi nell’OFK Belgrado, poi il salto nella Stella Rossa. Un anno nelle giovanili, poi esordio in prima squadra nel 2016: in due anni 31 presenze e mette a referto 3 reti che gli valgono il trasferimento al Valencia, dove approda nel 2018 salvo ripartire in prestito, prima al Tenerife e poi al Famalicao, in Portogallo. Nel 2020 inizia dunque la vera avventura con la maglia del club spagnolo, e in due anni cresce calcisticamente e colleziona ben 59 presenze e una rete salvo poi rifare la valigia l’estate scorsa, destinazione Sporting Braga. Va in campo 18 volte mettendo a segno una rete, e da ieri è un nuovo giocatore del Sassuolo. I cui uomini mercato restano in lotta con altre caselle da riempire, tuttavia, sugli esterni difensivi. A destra l’Holm a lungo rincorso pare andrà a Bergamo ed ecco allora che torna di moda Pedersen, svedese classe 2000 che gioca con il Feyenoord e si libera per circa 6 milioni che il Sassuolo può spendere e a occhio spenderà, visto che sugli esterni difensivi per Dionisi è crisi nera. A sinistra, invece, le difficoltà legate ad arrivare a Valeri della Cremonese e a Corrado della Ternana suggeriscono un ultimo assalto, peraltro praticabile, a Doig del Verona: già rincorso dagli uomini mercato neroverdi, cui l’Hellas rispose picche contando sul laterale scozzese si aprisse un’asta che poi non si è aperta, viste le richieste dei gialloblu, lo scozzese è ancora lì, e dell’asta nessuna traccia. Affare fattibile, ma a occhio non in tempo per Sassuolo-Atalanta. La prossima settimana potrebbe essere quella giusta.

Stefano Fogliani