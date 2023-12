Ragazzi di Bigica ko dopo 6 risultati utili

Hellas Verona

1

Sassuolo

0

HELLAS VERONA: Toniolo, Nwanege, Calabrese, Patanè (26’ s.t. Agbonifo), D’Agostino (43’ s.t. Dalla Riva), Diao Balde, De Battisti (26’ s.t. Rigo), Rihai (11’ s.t. Ajayi), Corradi, Charlys, Cisse. All. Sammarco (Marchetti, Dentale, De Franceschi, Szimionas, Minnocci, Pavanati, Vermesan)

SASSUOLO: Theiner, Cinquegrano (43’ s.t. Rovatti), Piantedosi (43’ s.t. Neophytou), Di Bitonto, Kumi, Russo, Leone (43’ s.t. Caragea), Baldari (29’ p.t. Vezzosi), Bruno, Pigati (26’ s.t. Knezovic), Cannavaro. All. Bigica (Scacchetti, Lopes, Ioannou, Petrosino, Ferrandino, Parlato)

Arbitro: sig. Allegretta di Molfetta (Cesarano, De Luca)

Reti: 33’ s.t. Diao Balde.

Note: espulso (28’p.t.) per somma di ammonizioni, ammoniti Rihai, De Battisti, Pigati.

Perde a Verona, il Sassuolo, e la lunga striscia di risultati utili positivi – sei per 16 punti – dei ragazzi di Emiliano Bigica. Al Sinergy Stadium prende forma una sconfitta che lascia parecchio amaro in bocca al Sassuolo che, partito bene e con il piglio giusto, ha poi dovuto giocare oltre un’ora in inferiorità numerica, per l’espulsione di Di Bitonto al 28’. I neroverdi avevano confezionato la prima grossa occasione all’11’ con Bruno e al 15’ con Kumi, ma alla mezz’ora si sono ritrovati in dieci. Colpa del difensore neroverde Di Bitonto, che incappa in due gialli e lascia in dieci il Sassuolo cui è fatale il finale di gara. Siamo al 78: cross dalla sinistra di Rigo e colpo di testa di Diao Balde sul quale nulla può Theiner. Il Sassuolo finisce qui, il Verona fa festa…. Prossimo impegno, per i neroverdi, sabato: al Ricci arriva il Genoa.

s. f.