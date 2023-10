Rally di Bassano, Lorenzo Grani conquista il primo posto

Al Rally di Bassano, atto conclusivo del Campionato Italiano Rally Asfalto 2023, il maranellese Lorenzo Grani ha dominato la propria categoria e conquistato il primo posto di classe oltre alla diciottesima posizione assoluta a bordo di una Peugeot 208 Rally 4 condivisa Samanta Grossi. Il giovane modenese, sulle famose prove speciali all’ombra del Monte Grappa, ha anche primeggiato nella classifica dedicata alle vetture a due ruote motrici, dimostrando il proprio talento in una gara considerata l’università del rallysmo italiano tanto da essere ribattezzata il "Mundialito". "Il nostro Rally Città di Bassano si è concluso con un risultato che va oltre le nostre aspettative – ha spiegato Grani - abbiamo vinto la classe Rally 4, con quasi trenta rivali al via, la classifica di gruppo e del Due Ruote Motrici! Siamo riusciti a tenere un passo importante, senza esagerare. Il livello degli avversari era alto ed anche se abbiamo vinto tutte le prove speciali in programma i distacchi erano davvero contenuti. Ringrazio la mia navigatrice Samanta, la mia famiglia, la scuderia Pintarally, il team Miele Racing che ci ha fornito una Peugeot 208 competitiva, gli sponsors ed infine tutti coloro che ci hanno fatto il tifo". Podi ed allori per i colori modenesi anche a San Marino al Rally Legend, dove il duo sassolese – prignanese della Citroen C2 Super 1.6 composto da Massimo Turrini e Mirco Bucciarelli ha regalato spettacolo con una condotta di gara funambolica oltre ad un buon secondo posto di classe e la dodicesima posizione assoluta. Bene anche i portacolori del Modena Racing Team, con l’esperto pavullese Fabio Galli, in coppia con Gabriele Romei, secondo di classe e sesto assoluto nella categoria Classic a bordo di una Renault Clio Williams che ha preceduto il driver di Riccò di Serramazzoni Luca Bonfatti, navigato da Valentina Pasini, terzo di categoria e settimo, sempre su Renault Clio Williams.

Giampaolo Grimaldi