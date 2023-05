Rammarico di mister Tesser "Tante occasioni sprecate"

Ticchetta forte la pioggia sul tendone che ospita la sala interviste del Vigorito, e il cielo plumbeo, che poco ha a che fare con il mese di maggio, è la giusta cornice all’umore di un Tesser che non è certo contento di una prestazione che poteva e doveva essere e in un modo o nell’altro invece non è stata. "Eppure abbiamo creato tantissimo e avuto tante occasioni, specialmente nel primo tempo, ma non siamo riusciti a sfruttarle. Poi quando sbagli tanto paghi e abbiamo preso gol con un tiro da lontano e un altra su palla inattiva quando il tempo era ormai scaduto. Nella ripresa li abbiamo messi nella loro metà campo, abbiamo creato un paio di situazioni ma non siamo riusciti a riprendere la gara". C’è una cosa che ha fatto arrabbiare particolarmente il tecnico canarino, ovvero aver cercato in troppe occasioni un ultimo passaggio inutile e, aggiungiamo noi, lezioso, quando c’erano i presupposti per concludere in porta. "Sì, erano situazioni in cui dovevamo chiudere la partita, abbiamo avuto almeno cinque o sei occasioni dentro l’area avversaria. Certamente mi sono arrabbiato, non è possibile trovarsi sotto in una partita del genere, dovevamo essere avanti noi, non loro. Sono errori che non devi fare, se vuoi metterti in una prospettiva playoff.

È chiaro che questa passava per la partita di oggi. Io dal campo ho visto voglia e volontà, quelle ci sono, io quello che è mancato lo chiamo personalità, capacità di fare quel salto di qualità che serve in certe occasioni. E non solo oggi, ma anche quando c’era la possibilità di navigare in una zona di classifica vicina alle zone che contano. La squadra a livello di grinta ha provato a pareggiarla fino alla fine, non dobbiamo scordarci che il Benevento, al di là della posizione di classifica, è una squadra di qualità che ha giocato con orgoglio e voglia di congedarsi al meglio dai propri tifosi". Inevitabile un accenno al futuro, con le tante voci che si rincorrono su quello che succederà sulla panchina gialloblu. Tesser è laconico e chiaro: "Ho ancora un anno di contratto, dipenderà dalla società. Io sono molto tranquillo e assolutamente sereno, quello che mi è stato chiesto io l’ho ottenuto in entrambe le stagioni. A fine campionato mi diranno quali sono i programmi". Un accenno ai 200 tifosi arrivati sino a Benevento: "Splendidi, come sempre. Dobbiamo dire loro grazie anche questa volta".I

In sala stampa arriva anche Luca Magnino: "C’è rammarico, eravamo venuti qui decisi a vincere la partita. Ci abbiamo provato, abbiamo avuto tante occasioni, le abbiamo fallite e siamo stati puniti. Peccato perchè avremmo potuto inseguire un sogno e venerdì saremmo stati spinti dal meraviglioso pubblico del Braglia. Però la stagione è stata positiva, abbiamo dimostrato di tenere bene il campo in una B difficilissima come quella di quest’anno".

Alessandro Bedoni