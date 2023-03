Ranelli, il ritorno: "Porteremo il Carpi ai playoff"

Il mirino sulle ultime sei gare per mantenere i playoff e la speranza di poter vestire ancora il biancorosso l’anno prossimo. Lorenzo Ranelli lavora per tornare al top come nei primi mesi di campionato, quando il centrocampista ex Legnago aveva incantato con la maglia del Carpi. Nel 2023 fra febbre, infortuni e squalifiche ha giocato titolare solo 3 volte nelle ultime 11 gare, ma la sosta può essere un’alleata. "La sosta ci può fare bene – racconta Ranelli – per recuperare i tanti giocatori acciaccati che nel ritorno ci sono mancati. L’obiettivo è di fare un rush finale al massimo per centrare i playoff. Purtroppo nel ritorno ho avuto subito un problema muscolare che mi ha tenuto fuori, quando sono tornato ho dovuto riadattarmi ai ritmi di gara ma ora mi sento bene e spero di chiudere queste 6 gare al livello dell’andata e meritarmi la riconferma anche per l’anno prossimo, ma ovviamente non sono valutazioni che devo fare io. A Carpi sto bene e sono venuto a luglio con un obiettivo che purtroppo non abbiamo raggiunto: per questo vorrei lasciare Carpi solo dopo averlo raggiunto".

Ranelli ha giocato 25 gare e segnato 2 reti (l’ultima quasi un girone fa con lo Scandicci in casa), dando il meglio nella mediana a tre, che anche Contini aveva riproposto con la Correggese. "In quel ruolo da mezz’ala – prosegue – mi trovo bene, sono più libero di smarcarmi e mi posso abbassare quasi a fare il doppio mediano al fianco di Yabre". L’eventuale 5° posto che i biancorossi occupano attualmente potrebbe far incrociare nei playoff la Giana ai biancorossi, anche se sono tanti i rimpianti. "Le gare dove potevamo fare meglio sono tante – conclude – prendo i gol subito con Sant’Angelo e Sammaurese, ma soprattutto mi vengono in mente Forlì e Pistoiese: nella prima meritavamo di vincere, nella seconda per 35’ abbiamo tenuto in scacco la squadra che ora è in vetta, prima di quel black out. Fossero arrivate due vittorie forse saremmo qui a parlare di un finale di stagione diverso". Il Carpi sta continuando a viaggiare a due velocità differenti: in casa solo la Giana ha fatto più punti, fuori sono arrivate appena 3 vittorie in 16 gare. "Penso che la continuità sia proprio la cosa che più ci è mancata per essere al livello delle prime – spiega Ranelli – tante volte fuori casa abbiamo peccato in concentrazione, mi viene in mente la gara di Riccione, ma purtroppo non è stata la sola".

Mercoledì sera una delegazione di giocatori biancorossi composta dallo stesso Ranelli, poi Calanca, Boccaccini, Cicarevic e Castelli è stata ospite del circolo ’Andrea Costa’ di Carpi conoscendo i soci del circolo e giocando con loro a biliardo ed altri giochi di carte a coppie.

Davide Setti