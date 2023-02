Ranieri al Braglia trent’anni dopo

Dopo quasi trent’anni Claudio Ranieri (foto) rimetterà piede allo stadio Braglia. O meglio sarà la prima volta che vedrà, dal campo, l’impianto geminiano senza le piste e con la configurazione che risale all’estate 2003. Nella sua lunga carriera di giocatore e lunghissima da tecnico, il mister romano soltanto in due occasioni è sceso al Braglia, una da calciatore e un’altra da allenatore. Con le scarpette bullonate ai piedi Ranieri, all’epoca ovviamente non ancora... ’sir’, titolo che lo accompagna dalla storica vittoria della Premier con il Leicester nel 2016, ha calcato il terreno modenese con la casacca numero 3 del Catanzaro il 25 aprile del 1976. Il Modena era quello di Mario Caciagli, con la formazione che iniziava con Tani, Mei, Matricciani, quasi una filastrocca che i tifosi snocciolavano a quei tempi. Il Catanzaro alla fine venne promosso in A, ma i gialli si presero la soddisfazione di batterlo per 1 a 0 grazie ad una autorete di Braca. Ranieri poi tornò da allenatore, sempre in serie B, il 14 novembre del 1993: la sua Fiorentina, nella quale giocava un futuro mister canarino come Stefano Pioli, si impose 1 a 0 sui gialli con una rete di Banchelli. Ieri il mister del Cagliari ha parlato in conferenza stampa, non lesinando complimenti alla squadra di Tesser: "Il Modena è una squadra molto dinamica, che sa creare sempre occasioni da gol. Le statistiche dicono che è una delle formazioni che perdono meno palloni nella propria metà campo. Mi aspetto che la squadra gialloblù parta subito forte, dovremo stare attenti".

Alessandro Bedoni