Rapid e Carpi alla fine si annullano, Carpine al tappeto

La Serie B di pallamano va alla pausa senza gioie per le tre modenesi. La Carpine cede 30-26 in casa nel big match con San Lazzaro (19-12 già al riposo per i felsinei) ed esce dalla zona playoff. Non bastano gli 8 gol di Tommaso Verri per invertire la rotta nella ripresa ai giallorossi. Finisce invece 25-25 il derby di Nonantola fra il Rapid e il Carpi, coi bianconeri ospiti che con 2 punti in 4 gare restano a -1 dal 4° posto. Carpi (8 reti per Ben Hadj Ali) va avanti 16-13 al riposo ma i rossoblù (7 centri di Melchiorri) rimontano nella ripresa e nel finale hanno anche l’ultima palla per vincere senza però trovare la porta. Le altre dell’8^ di ritorno: Estense-Faenza 20-23, Valsamoggia-Felino 30-26, Rubiera-Romagna 26-25, Marconi-Casalgrande 27-32, Ferrara-Sportinsieme 23-29. Clas. Rubiera 34, Marconi + 33, San Lazzaro 30, Casalgrande e Faenza 29, Carpi e Carpine 28, Romagna 24, Estense + (-5) 17, Rapid 14, Felino e Sportinsieme 6, Ferrara e Valsamoggia (-3) 5.