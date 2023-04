Rapid sfida l’Estense Domani scatta l’ora del derby carpigiano

In attesa che a maggio Carpi si giochi la salvezza nei playout di Serie A Gold contro Rubiera e con Modena che ha chiuso con bell’8° posto la sua marcia in Serie A2, la vetrina pallamanistica se la prende la Serie B, in campo con la quart’ultima giornata. Oggi tocca al Rapid Nonantola, che alle 18,30 riceve l’Estense a caccia di un successo che manca dal 18 febbraio scorso. La vetrina poi si sposterà sul posticipo di domani, quando alle 18 alla Vallauri si gioca il derby carpigiano fra Carpi e Carpine, sfida decisiva per le ambizioni da playoff di entrambe le squadre che sono appaiate al 4° posto (ultimo utile per gli spareggi) al fianco del San Lazzaro. Le altre gare: oggi Romagna-Ferrara, Valsamoggia-Casalgrande, Marconi-Felino, Faenza-Sportinsieme, San Lazzaro-Rubiera. Clas: Rubiera 36, Marconi 33, Casalgrande 31, Carpine, Carpi e San Lazzaro 30, Faenza 29, Romagna 26, Estense (-5) 17, Rapid 14, Felino 8, Sportinsieme 6, Ferrara e Valsamoggia (-3) 5.

d.s.