Rapid, un torneo celebra i 40 anni

E’ un’edizione dal sapore speciale, che cade nel 40esimo anno di attività della società, quella del torneo giovanile "Under 19" che il Rapid Nonantola organizza domani e domenica presso la palestra "Alighieri". Dopo 3 anni di stop per il Covid torna così la rassegna riservata ai nati dal 2005 in poi, "due giorni di sport – spiega il presidente nonantolano Francesco Rizzello - per per rivedere vecchi amici, fare due chiacchiere, ripescare curiosità di questi 40 anni e di guardarci qualche vecchia foto". Sono 6 in tutto le squadre al via del torneo dalle 16,30 di domani fino alle 18,10 di domenica: Rapid, Casalgrande, Mordano, Parma, Imola e Modena. La pallamano a Nonantola nasce nella seconda metà del 1983 grazie al professor Paride Fava. All’inizio si svolgeva solo come attività scolastica poi dall’anno successivo (’84-85) c’è stata l’affiliazione alla Figh e l’esordio nei campionati giovanili. Subito la pallamano faceva parte della Polisportiva Nonantola, poi ad inizio anni ‘90 si è costituita come gruppo autonomo come Pallamano Rapid Nonantola. Intanto prosegue la preparazione della prima squadra del Rapid, al via alla Serie B che dovrebbe scattare il 7 ottobre. I rossoblù saranno sempre agli ordini di coach Angelo Zanfi, rinnovando il gemellaggio della scorsa stagione con il Ravarino.

d.s.