Ravenna, una pioggia di medaglie per le atlete del Club Giardino

Pioggia di medaglie per le atlete delle squadre di in ginnastica ritmica del Club Giardino di Carpi a Ravenna, nel Campionato di Serie D. A guadagnarsi il primo Oro è la squadra della Serie D LA, composta da Chiara Bifulco, Caterina Ciotta e Sara Bedogni e non sono state da meno – oro anche per loro - Arife Zenzola, Francesca Bonaretti, Alessia Accorsi e Alessia Massanova, che compongono la squadra D LB. Il terzo Oro è arrivato, poi, con la squadra della Serie D LC di Rachele Molinari, Margherita Vecchi, Veronica Marchionni, Elisa Motta e Alice Martinelli, mentre il quarto se lo è preso la squadra serie D LD, formata da Amelie Accorsi, Sofia Motta, Sofia Gualtieri e Maria Borelli. Un autentico exploit, inpreziosito anche da un argento ottenuto dalle più giovani Giulia Di Matteo, Martina Di Matteo, Emily Tvertina e Zoe Palmieri.