Real Formigine che scoppola con la Castellana

Castellana F.

4

Real Formigine

0

CASTELLANA FONTANA: Castagnetti, Gazzola (34’ st Gioria), Pagani, Di Cosmo, Cornaggia, Domenichietti (20’ st Fanelli), Parenti (25’ st Sartori), Monopoli (34’ st Nsingi), Storchi (29’ st Zani), Cossetti, Tosca. A disposizione: Valizia, Lucanto, Di Maggio, Veneziani. All.: Dellagiovanna.

REAL FORMIGINE: Cornia, Gianelli, Mondini (17’ st Balestri), Ruini (20’ st Negri), Marverti, Ashong, Hoxha, M. Caselli, Habib (34’ st Di Gesų), Cremaschi (20’ st A. Caselli), Iattici. A disposizione: Di Gennaro, Boschetti, Dallari, Buffagni, Mammi. All.: Savarino.

Arbitro: Gippetto di Reggio Emilia.

Reti: 25’ pt Monopoli (C), 30’ pt Cossetti (C), 2’ st Storchi (C), 14’ st rig. Cossetti (C).

Note: ammoniti: Domenichietti (C), Cornia (R), Mondini (R), Iattici (R).

Brutta scoppola per il Real Formigine contro una Castellana Fontana che spera ancora nel miracolo play out, anche se la strada č parecchio impervia a sole dieci giornate dal termine. Un monologo dei padroni di casa che passano in vantaggio al 25’ pt con un bel tiro a rientrare di Monopoli.