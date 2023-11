Real Formigine incassa un tris

Colorno

3

Real Formigine

1

COLORNO: Cattabiani, Toma, Renzetti (40’ st Castagnetti), Galuppo, Setti, Denti (15’ st Morrone), Piscicelli (35’ st Lorenzini), Pessagno, Delporto (40’ st Lo Re), De Rinaldis, Carrasco (33’ st Mariniello). A disposizione: Iselle, Manghi, Caraffini, Ormindelli. All.: Galli.

REAL FORMIGINE: Cornia, Vacondio (38’ st Deri), Mondini, A. Caselli (33’ st Iattici), L. Marverti (28’ st Pappaianni Lenzi), Ashong, Binini, M. Caselli, Habib, Cremaschi, Di Ges˘ (39’ st Puglisi). A disposizione: Migliori, L. Marverti, , Ruini, Restilli. All.: Sarnelli.

Arbitro: Manassero di Piacenza.

Reti: 29’ pt De Rinaldis (C), 40’ pt Delporto (C), 8’ st Carrasco (C), 19’ st Ashong (R).

Note: ammoniti De Rinaldis (C), Carrasco (C), Vacondio (R), Ashong (R).

Il Colorno batte con merito per 3-1 il Real Formigine. Al 29’ gli uomini di Galli passano in vantaggio grazie a De Rinaldis che, dopo aver ricevuto palla da Pessagno, conclude con violenza alle spalle di Cornia. Al 40’ il raddoppio, triangolazione Carrasco-Piscicelli, con quest’ultimo che appoggia a Delporto, il quale riceve la sfera spalle alla porta, si gira e trafigge l’estremo difensore neroverde. Al minuto 8 della ripresa arriva il tris, Galuppo conquista palla al limite dell’area, assist per Carrasco che non si fa pregare due volte per realizzare la sua rete personale. Al 19’ st il Real Formigine accorcia le distanze con Ashong con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner, gol che accende un lumicino di speranza alla formazione di mister Sarnelli, ma il risultato non cambierà più.