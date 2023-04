"Reazione Sassuolo, c’è ancora tanto da fare"

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

La prima incognita riguarda la ‘gestione’ di Berardi, la seconda capire che tipo di Sassuolo, e si parla di approccio, vedremo in campo oggi contro l’Empoli. L’una, inevitabilmente, è legata all’altra, e il Dionisi che plana sul ‘suo derby’ (il tecnico neroverde portò l’Empoli in A, un paio di stagioni fa) prova sciogliere entrambe.

"Berardi si è allenato regolarmente, sta meglio e lo convoco: vedremo se sarà del match dall’inizio", dice dell’attaccante, mentre sul resto non nasconde come, dopo il ‘passaggio a vuoto’ di Salerno, si tratti di ‘resettare’ e rimettersi a correre. "All’Arechi abbiamo approcciato male, e sicuramente peggio dei nostri avversari, che hanno trovato un alleato importante in uno stadio che ‘spinge’. Questione – ammette Dionisi – anche di motivazioni, ma le motivazioni non sono tutto. Ci sono anche la tecnica, le qualità, gli episodi e quello che mi aspetto è una reazione". In otto giorni Empoli, Lazio e Bologna: la stagione ha imboccato l’ultima discesa ("in un mese giochiamo sette gare") ma Dionisi non guarda troppo in là: "La partita più importante è sempre quella che arriva, quindi testa soprattutto all’Empoli, che tra l’altro ci ha spesso creato difficoltà, ha qualità offensive importanti e un modo di giocare, in fase di possesso, che dà fastidio a tanti e – aggiunge Dionisi – immagino creerà problemi anche a noi, che dovremo essere bravi a fare la gara che abbiamo preparato".

Oltre all’attenzione mancata a Salerno, Dionisi dai suoi vuole "cattiveria e determinazione: sentire parlare di un Sassuolo che non ha più nulla da chiedere al campionato non mi fa arrabbiare, ma è importante che smentiamo quel luogo comune che ci vuole ‘tranquilli’. Il nostro campionato non è finito e da fare abbiamo ancora tanto. A fine andata eravamo 17mi a 17 punti, una settimana fa eravamo decimi e oggi siamo tredicesimi. Magari a chi giudica da fuori – chiude Dionisi – sembra non ci sia differenza, ma noi continuiamo a lavorare per chiudere con la classifica migliore possibile". Quanto all’undici, detto di Berardi (se non c’è dal 1’, pronto Bajrami) lecito aspettarsi un Sassuolo-fotocopia, o quasi, rispetto a quello di Salerno: in vista delle tre gare in una settimana per il turnover ci sarà tempo…