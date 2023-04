Regionali, finale modenese tra Carpi e Medolla

Sarà tutta modenese la finalissima regionale dell’Under 16 Interprovinciale. A sfidare il Carpi di mister Roberto Corradi, vittorioso 2-0 al "Cabassi" sulla Langhiranese, sarà il Medolla che nell’altra semifinale giocata mercoledì sera a Rimini si è imposto sullo Stella ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Per i biancoverdi di mister Michelangelo Pepe, che avevano fatto fuori il Mezzolara nei quarti vincendo 2-0 fuori casa (reti di Lorenzo Leozappa e Achille Lagonegro), vantaggio iniziale grazie ancora a bomber Lagonegro (figlio d’arte di Rosario, ex Massese e Quarantolese fra le altre) prima del pari dei romagnoli con un tiro da fuori all’ultimo minuto. Ai rigori il Medolla è stato infallibile mentre il portiere Simone Caleffi è riuscito a parare un penalty dei romagnoli. La finale di domenica alle ore 15 a Ponte Nuovo di Ravenna sarà il replay della sfida del girone, chiuso in vetta dal Carpi a +5 sul Medolla dopo aver vinto i due scontri diretti 2-1 fuori e 4-0 in casa.

Le altre. Nell’Under 16 regionale si è fermato in semifinale il cammino della Sanmichelese, sconfitta 2-0 a Spilamberto mercoledì dallo Zola, che giocherà domenica 30 a Ponte Nuovo la finale contro il San Lazzaro a Farnesiana, che ha battuto 1-0 a Crespellano il Forlì. Nell’Under 17 regionale domenica due squadre modenesi cercheranno il pass per le semifinali del 7 maggio (se passano entrambe sarà derby): alle 10,30 nei quarti la Solierese ospita la Reggio Calcio e il Terre di Castelli riceve a Marano i parmensi del Fraore, le altre due sfide sono Progresso-Virtus Faenza e Forlì-Zola, la finale è sabato 13 maggio alle 18,30 a Granarolo. Nell’Under 15 è rimasta in corsa nei quarti la sola Sanmichelese che mercoledì 3 maggio alle 19 gioca sul campo del Real Salabolognese, le altre gare sono Juve Club-Audace, Forlì-Ravenna e Zola-Corticella, semifinali domenica 7 maggio, finale sabato 13 a Granarolo alle 15,30. Già tutte uscite le modenesi nell’Under 19 regionale (lunedì 1 finale Piccardo-Fidentina a Colorno) e nell’Under 18 regionale (finale domenica a Cotignola fra Corticella e Sammaurese).

Provinciali. Prime finali in vista: nell’Under 19 si giocano domani le due semifinali Pavullo-Saliceta (ore 16) e Monari-Fox Serra (17), sabato 6 maggio la finale. Nell’Under 14 domenica si giocano a Nonantola le due finali: alle 9,30 quella 3°-4° posto World Child-Cittadella e alle 11 la finalissima Corlo-Pgs Smile.

Davide Setti