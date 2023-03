Renzetti fa 400 in cadetteria

Non nella serata migliore, ma Francesco Renzetti può ora entrare di diritto nella storia della Serie B. A Palermo, il terzino canarino, ha toccato le 400 presenze nel campionato cadetto, record personale e che lo spinge a pochi passi dai giocatori più presenti di sempre. Al primo posto c’è il mitico Gigi Cagni con 485 presenze (256 col Brescia e 229 con la Sambenedettese) e al secondo c’è l’ex Modena Juri Tamburini con 418 presenze collezionate in 14 stagioni, le più importanti proprio con la maglia canarina. Gli obiettivi più vicini per Renzetti sono Giacomo Zunico e Davide Nicola, a 402 presenze, più distanti (almeno per questa stagione) Simone Rizzato e Daniele Di Donato rispettivamente a 411 e 413. Renzetti, se riuscisse a mettere in cascina ancora un paio di presenze, potrebbe chiudere la stagione al quinto posto.