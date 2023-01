Renzetti in giornata no, Bonfanti spreca l’assist di un buon Giovannini

GAGNO 6 Può fare poco sui due gol, salvato dal terzo dal grande salvataggio di Pergreffi. Passata la bufera rossoverde, si disimpegna senza grandi problemi.

OUKHADDA 5 Porta su, soprattutto nella ripresa, tanti palloni, ma lanci e cross sono spesso fuori misura.

CITTADINI 6 Primo tempo giocato in sicurezza, ripresa con qualche sbavatura ma nel complesso prova sufficiente.

PERGREFFI 6,5 Mezzo voto in più per il sontuoso salvataggio sul tiro di Favilli che aveva scavalcato Gagno, un gol cher avrebbe chiuso la gara dopo mezzo tempo.

RENZETTI 5 Brutto pomeriggio. Perde Ghiringhelli sul primo gol ternano, e anche sull’azione della rete annullata non è impeccabile su Favilli. Anche per lui tanti cross imprecisi.

ARMELLINO 5,5 Anche un combattente come lui può incappare in una giornata non eccellente, e anche lui subisce la prima brutta mezz’ora della squadra. Un po’ meglio nella ripresa. (34’ st Duca sv Tesser prova a sfruttare nel finale le sue doti offensive ma non gli arrivano palloni). GERLI 6 Il centrocampo gira poco per un tempo e lui è costretto a giocare più di lotta che di governo. Nella seconda parte di gara cresce con il resto della squadra, anche se non trova guizzi decisivi.

GARGIULO 5,5 Gioca un tempo senza lasciare il segno, e anche lui fatica sull’arrembaggio ternano della prima mezz’ora. Tesser lo toglie all’intervallo. (1’ st Magnino 6,5 Conquista quasi subito il penalty che riapre la gara, va in fiducia e mette gamba e corsa al servizio della squadra).

TREMOLADA 5,5 Un tempo a luci e ombre, nel quale non riesce ad accendere la lampadina dell’attacco. Quando prova la soluzione personale prima dell’intervallo, calcia debolmente da buona posizione. (1’ st Giovannini 7 Il giovane Romeo è in palla e sfodera quarantacinque minuti di sostanza nei quali fa soffrire la difesa ternana. Offre a Bonfanti il pallone che il centravanti calcia sul palo, e sfiora un clamoroso gol di tacco su azione d’angolo).

FALCINELLI 6 La sufficienza perchè realizza, sia pure col brivido, il rigore che riapre la gara. Va vicino al gol del possibile 1 a 1, poi con un rinvio sbilenco offre involontariamente a Favilli il pallone del 2 a 0 (29 st Bonfanti 5,5 Giovannini gli mette sui piedi la palla del pareggio, ma da un paio di metri si mangia il gol calciando prima sul palo poi a lato).

STRIZZOLO 6 Va vicino al gol nel primo tempo, e nella ripresa una sua bella azione genera il rigore che permette ai gialli di accorciare. (12’ st Diaw 5 Mette la sua fisicità nell’attacco canarino ma i risultati non sono apprezzabili. Non va mai vicino a crearsi occasioni degne di nota).

Alessandro Bedoni