Renzetti, match gagliardo Strizzolo bloccato dagli avversari

GAGNO 6 Non si fa sorprendere a inizio gara dal tiro da fuori di Mastrantonio ed è reattivo su Antonucci dopo che qualche minuto prima era stato graziato dallo stesso attaccante. Brivido gigante nel finale quando esce fuori area in ritardo su Magrassi, per sua fortuna l’arbitro non rileva un fallo, che ci poteva stare, sull’attaccante granata.

OUKHADDA 6 Convive durante la partita con un problemino alla coscia, tanto che viene assistito dalla panchina nei primi minuti. La generosità c’è sempre, la precisione qualche volta no, ma la sua gara è sufficiente. SILVESTRI 6 Kastrati gli nega il gol da distanza ravvicinata nel primo tempo. In fase difensiva non soffre più di tanto gli attaccanti avversari.

PERGREFFI 6 Anche a lui basta il minimo sindacale per non lasciare strada agli avversari, soprattutto nella ripresa.

RENZETTI 6,5 Fino a quando la condizione lo sorregge gioca un match gagliardo onorando la sua gara numero 400 in serie B. Sulla fascia porta su tanti palloni e mette in mezzo più di un buon traversone. (37’ st Ponsi sv Gioca gli ultimi minuti badando a tenere la posizione).

MAGNINO 6 Ha una grande occasione nel primo tempo, ma non riesce ad angolare il pallone sul bel cross di Falcinelli, costringendo comunque Kastrati all’intervento. Poi una gara onesta a centrocampo.

GERLI 5,5 Nel primo tempo soffre il pressing avversario e non riesce a far decollare la manovra. Un pochino meglio nella ripresa, ma non riesce a dare il solito contributo.

ARMELLINO 5,5 Nel primo tempo è più dinamico del solito, e prova qualche buona verticalizzazione. Nella ripresa cala progressivamente, e in una occasione anziché aprire a destra cerca una improbabile conclusione. (37’ st Duca sv Qualche pallone portato in avanti nel disordinato forcing degli ultimi minuti).

FALCINELLI 6,5 Pericoloso in un paio di situazioni nel primo tempo, gioca la sua solita gara di sacrificio andando a cercare palloni in ogni zona del campo. Il suo calo nel finale è più che comprensibile.

TREMOLADA 6 Ha buone intuizioni, ma allo stesso tempo in un paio di situazioni è portato a cercare la soluzione meno facile. Mostra comunque condizione e lucidità, condizioni importanti per dare il suo contributo in questo finale di torneo. Ci prova da fuori su punizione ma Kastrati respinge. (27’ st Giovannini 5,5 Prova una conclusione che Kastrati ribatte, ma in generale fatica ad entrare in partita, perdendo anche un paio di palloni a centrocampo).

STRIZZOLO 5,5 Non può sempre risolvere tutto lui, e comunque la difesa ospita lo ‘impacchetta’ bene e non riesce a trovare occasioni pulite. Un piccolo passo indietro rispetto alle ultime prestazioni, ma nessun allarme. (22’ st Diaw 5,5 Rientra dopo diverse settimane e la condizione fisica sembra discretamente recuperata. Prova a ‘strappare’ in un paio di occasioni, ma finisce più di una volta in off side. Comunque Tesser lo ha di nuovo a disposizione per questo non facile finale).

Alessandro Bedoni