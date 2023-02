Respinto il ricorso della Cittadella Non ci sarà la vittoria a tavolino

Castellana-Cittadella di Eccellenza dovrà riprendere da inizio secondo tempo sullo 0-0 con i piacentini in 9 giocatori dopo le due espulsioni subite. Lo aveva deciso il giudice sportivo del Crer dopo la sospensione della gara per decisione dell’arbitro ritenuta immotivata e ieri lo ha ribadito in secondo grado anche la Corte d’Appello, respingendo il ricorso della Cittadella. Nel suo ricorso il club di via Delle Suore aveva chiesto "che la Castellana fosse ritenuta responsabile per i fatti accaduti e che dunque andasse punita con la sconfitta per 3-0, come previsto dall’articolo 10 comma 1 del Codice di Giustizia sportiva". Lette le controdeduzioni della Castellana, la Corte ha confermato la decisione di primo grado e ora si attende la data del recupero, forse mercoledì 15 febbraio

Variazioni. Domenica 5 in Prima Pavullo-Junior Fiorano si gioca alle 17 a San Michele, Lama-Gaggio a Savignano e Monteombraro-Real Casalecchio a Crespellano, mentre Valsetta-Valsa di domenica 5 viene anticipata a sabato 4 alle 15 sul sintetico di Vado di Setta. In Promozione la gara Ganaceto-Vianese di domenica 12 si anticipa a sabato 11 alle 15 sul sintetico di Nonantola.

d.s.