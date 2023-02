Resta ampio il margine sulla zona calda Berardi recupera, dovrebbe tornare titolare

Indolore o quasi, per i neroverdi, il ko contro il Napoli. O meglio quasi indolore perché se da una parte Fiorentina e Lecce, che avevano gli stessi 24 punti dei neroverdi, la classifica la muovono, la squadra di Alessio Dionisi resta al palo ma conserva vantaggio tutto sommato rassicurante rispetto alla zona che scotta. Come il Sassuolo, infatti, perdono tutte le sue più immediate inseguitrici e la classifica, per i neroverdi, di fatto non peggiora. Sconfitte Spezia e Salernitana (da Juve e Lazio) che restano rispettivamente al diciassettesimo e sedicesimo posto, sconfitto anche, dalla Roma all’Olimpico, il Verona, che resta a -7 dalla squadra di Dionisi, il cui vantaggio rispetto alla zona che scotta (il più ampio fu un +9, il più esiguo 4 punti) sembra cristallizzarsi progressivamente con il passare delle giornate. Per il Sassuolo, che contro il Napoli ha chiuso una fase complicatissima del calendario si tratta, adesso, di ricominciare a muovere la classifica contro avversari alla sua portata. Sabato c’è la trasferta di Lecce, poi arriva la Cremonese al Mapei Stadium: si tratta di due scontri diretti destinati a dire molto su quello che verrà… Intanto ha ripreso a lavorare ieri al Mapei Stadum la prima squadra. Ottimismo per Berardi, che dovrebbe rientrare dal 1’, mentre oggi si attende la squalifica per Laurientè.