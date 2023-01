Restyling Franchi, la Fiorentina valuta il Braglia

La Fiorentina che potrebbe vedersi presto impegnata nella ricerca di una nuova dimora (temporanea) valuta ora lo stadio Braglia come possibile approdo per le gare da disputare tra le mura di casa. È ancora avvolto in una nebulosa il futuro prossimo della squadra viola. Non si sa con esattezza quando dovrà lasciare lo stadio Franchi, per sottoporlo ad un importante rstyling, e trovare una sede che l’accolga per giocare nel periodo dei lavori. Ufficialmente non è mai stato detto che sarà costretta a spostarsi. Ma, di fatto, nel pieno dei cantieri, dentro e fuori dallo stadio, è possibile, se non molto probabile, che questo succederà. C’è il tempo per guardarsi attorno, cosa che si sta già facendo da diverso tempo a Firenze. Già che i lavori al Franchi non cominceranno prima di fine anno.

Ma mentre alcune più comode sistemazioni, come potrebbe essere quella di Empoli, sembrano non trovare favore concorde, altre ne spuntano all’orizzonte. L’ultima è sempre in Emilia Romagna, dov’è già attenzionato il Mapei Stadium di Reggio Emilia (facilmente raggiungibile col treno, con l’alta velocità): è la nostra Modena. Cosa c’è di buono all’ombra della Ghirlandina per il club viola? Le tifoserie sono amiche. Quindi, diversamente da Bologna (dove il Dall’Ara dovrà sottoporsi comunque a sua volta a un restyling) non ci sarebbero problemi né rischi di ordine pubblico. Soprattutto Modena è facilmente raggiungibile anche in auto dalla Toscana: una distanza di circa 150 chilometri da Firenze. A rafforzare l’ipotesi di un approdo momentaneo dei viola al Braglia c’è anche l’effetto che ha dato la nuova proprietà della famiglia Rivetti, investendo somme importanti per ammodernare l’impianto ed essendo pronta ad avanzare altre somme importanti, come annunciato anche di recente, con lo stesso obiettivo.

Quali sono però i contro della destinazione Modena alla luce delle esigenze della società toscana? In primis il fatto che non ci sono fermate dell’alta velocità, come invece a Reggio Emilia dove ha giocato, come noto, anche l’Atalanta. Ma proprio a Reggio disputa le partite di casa il Sassuolo e questo potrebbe comportare notevoli problemi per quel che riguarda incroci di calendario tra la formazione neroverde e quella viola. Tutto ancora da definire, insomma, ma dalla Toscana la notizia che arriva parla della città di Modena e dello stadio Braglia come solida ipotesi per il futuro della Fiorentina, quando allo stadio Franchi i lavori di restyling prenderanno ufficialmente il via.