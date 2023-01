Reti inviolate e rimpianti nel derby col Bologna

sassuolo

0

bologna

0

SASSUOLO: Zacchi; Mandrelli (45’ s.t. Cinquegrano), Cannavaro, Miranda, Ryan; Kumi (45’ s.t. Lombardo), Casolari, Abubakar; Bruno; Russo (28’ s.t. Sasanelli), Mata (28’ s.t. Baldari). All. Bigica (Theiner, Scacchetti, Leone, Lolli, Foresta, Martini, Zaknic, Corradini, Okojie)

BOLOGNA: Bagnolini; Mercier, Stivanello, Motolese, Corazza; Rosetti (39’ s.t. Maltoni), Bynoe, Urbanski; Anatriello (42’ s.t. Busato), Mazia (28’ s.t. Diop); Raimondo. All. Vigiani (Raffaelli, Franzini, Wallius, Karlsson, Mmaee Nwambeben, Corsi)

Arbitro: Sacchi di Macerata (Peloso, Bianchi) Note: ammoniti Stivanello, Russo, Casolari, Motolese, Ryan, Raimondo

Comincia con un pareggio il 2023 della Primavera del Sassuolo, che resta dentro la sestina playoff ma non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Bologna. Fa la gara, la squadra di Bigica, e a tratti domina – non meno di quattro nitide palle gol e un palo per i neroverdi, ma un legno lo centrano anche i rossoblù – ma non vince. Un punto che sta quindi un po’ stretto ai giovani neroverdi, ma l’obiettivo, che è la zona playoff, è sempre lì a portata.