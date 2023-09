Rettighieri della Villa d’Oro si impone all’open di Asti

La migliore promessa del tennistavolo modenese, Lorenzo Rettighieri, non poteva iniziare meglio la stagione pongistica 20232024. Il villadoriano classe 2010, difatti, si è subito imposto nel Torneo Nazionale Open di IV Categoria andato di scena ad Isola d’Asti. Il giovane rossonero, oltre a non aver perso neppure un incontro nel corso della competizione, si è imposto per 3-0 nei quarti di finale, in semifinale ed in finale, a testimonianza di una forma già eccellente, che lascia ben sperare per gli imminenti impegni individuali e a squadre. Buona prova anche per l’altro giovane villadoriano in gara, Davide Monari, battuto ai trentaduesimi dall’esperto giocatore lombardo Mauro Vanzani.

a.t.