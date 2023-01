Ribaltone del Castelfranco nel finale Agazzanese domata grazie a Cuoghi

castelfranco

2

agazzanese

1

CASTELFRANCO: Gibertini, Posponi, Hajbi, Caesar, Casarano, Palmiero (70’ Mantovani), Barani (22’ Cuoghi), Timperio (46’ Glorioso), Bertetti (89’ Barbieri), Zito, Cantarello (74’ Salsi). A disp. Nicolosi, Boccalupo, Lippo, Assouan. All. Fontana

AGAZANNESE: Borges, Bragalini, Barba, Gueya (72’ Favari), Reggiani, Mauri, Farina, Moltini, Corbellini (79’Pastorelli), Soumahoro (90’ Delfanti), Daniello. A disp. Di Maio, Stanelli, Riccardi, Lombardi, Bolzoni, Elefanti. All. Piccinini Arbitro: Sintini di Cesena

Reti: 45’pt (rig.) D’Aniello, 72’ Zito, 88’ Cuoghi

Note: ammoniti Posponi, Hajbi, Moltini, Mauri

Con un ribaltone nei 15minuti finali il Castelfranco si prende il big match con l’Agazzanese e tiene la scia della capolista Borgo, che resta a +3. Al 15’ punizione di Zito e respinge in tuffo Borges. Al 20’ D’Aniello solo davanti a Gibertini che lo ipnotizza. Al 33’ Borges disinnesca il tiro di Cuoghi, al 40’ Gibertini decisivo coi piedi su Corbellini. Nel recupero Farina incespica da solo fuori area, per l’arbitro c’è contatto con Hajbi dentro, rigore inesistente che D’Aniello trasforma. Nella ripresa ci provano Zito e Bertetti, poi al 72’ Zito pareggia con un bel diagonale e all’88’ ancora Zito vede il taglio di Cuoghi che batte il portiere in uscita per il gol da 3 punti.