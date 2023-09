Ribaltone negli ultimi sette minuti di gioco Il Formigine espugna il campo di Nonantola

LA PIEVE

1

FORMIGINE

2

LA PIEVE: Ortensi, Lo Bello, Belfakir (60’ Rizzi), Canalini, Barbati, Acquafresca (87’ Cirasella), Guerzoni (57’ Margotta), Cehu, Bojardi (80’ Cheli), Boriani (60’ Gobbi), Rizzo. A disp.: Fiorito, Pederzani, Erihioui, Gheduzzi. All.: Rosi.

FORMIGINE: Cornia, Vacondio, Marverti Lu., Caselli, Pappaianni, Ashong, Puglisi (94’ Mondini), Caselli, Habib, Digesù (50’ Ruini, 81’ Teneggi), Iattici (54’ Binini). A disp.: Migliori, Deri, Marverti Lo., Buffagni, Cremaschi. All.: Sarnelli.

Arbitro: De Robertis di Bologna

Reti: 77’ Rizzo, 83’ Binini, 85’ Habib.

Note: ammonito Digesù

Due gol negli ultimi 7’ regalano al Formigine in rimonta il derby di Nonantola. In avvio ci prova due volte Habib da fuori, lo stesso attaccante al 24’ dopo un bel duetto con Puglisi spara dal limite mandando il pallone di poco fuori. Al 37’ Rizzo in diagonale impegna Cornia. Nella rioresa al 53’ rete annullata ad Habib per offside, poi al 63’ Bojardi davanti a Cornia si divora l’1-0 e così al 77’ su corner Rizzo risolve una mischia e firma il vantaggio di casa. Ma in 7’ il Formigine la ribalta: all’83’ gran conclusione di Binini che scavalca Ortesni per il pari formiginese, poi ci pensa Habib a completare il ribaltone a 5’ dalla fine. Nel finale inutile assalto pievano ma il pari non arriva.