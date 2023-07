Riccardo Gagno a caccia del secondo posto nella storia del Modena

Gli annali raccontano di 136 presenze, 56 delle quali senza subire reti (oltre il 41%), 125 gol subiti e addirittura uno segnato: da quando a luglio 2019 Riccardo Gagno è arrivato a Modena dalla Ternana, prima in prestito, poi a titolo definitivo un anno più tardi, è stato capace di ritagliarsi un posto già significativo tra gli alfieri del club gialloblù.

I numeri di cui sopra lo fanno essere già oggi il terzo portiere più presente nella lunga storia del Modena, e forse all’inizio dell’avventura nel ritiro di Fanano quattro anni fa, con Zironelli allenatore, era un traguardo difficile da immaginare.

Oggi, alla vigilia della quinta stagione in città e con un contratto rinnovato in primavera e portato sino al 30 giugno 2026, Gagno ha nel mirino Giorgio Frezzolini, il secondo estremo difensore gialloblù per numero di presenze, dietro all’inarrivabile Marco Ballotta.

Frezzolini, classe 1976 e attualmente ancora preparatore dei piccoli portieri del vivaio dell’Atalanta, arrivò a Modena nel 2004, a 28 anni, restando per cinque annate (tutte di Serie B) e collezionando qualcosa come 183 presenze totali tra i pali gialloblù.

Sono 47 partite in più rispetto a quelle di Gagno il quale, anche giocando tutte le gare della prossima stagione, ipotizzando pure eventuali playoff, gli si avvicinerebbe a pochissima distanza senza tuttavia raggiungerlo, per poi tentare aggancio e sorpasso nel campionato seguente, e a quel punto, tra i portieri, dietro a Ballotta ci sarà lui.

Intanto però nel 2023-24 dovrebbe riuscire a entrare nel ristretto club di chi ha più di 150 gare in gialloblù, aggiungendo ulteriori pagine a un libro ancora aperto. Tra l’altro, abbastanza curiosamente dal momento che si parla di chi i gol deve evitarli, sia il nome di Frezzolini che quello di Gagno rimarranno legati, nelle loro memorie modenesi, a due gol nella porta avversaria. Segnato, celeberrimo, godibile e sufficientemente casuale quello di Gagno contro l’Imolese in C, non realizzato quello che invece ebbe sul destro Frezzolini nel recupero della semifinale di ritorno dei playoff del 2006 in casa del Mantova, in un ultimo tuffo offensivo.

Finì invece 1-1, con la palla alta, e l’urlo rimase strozzato in gola. Non gliene si può fare una colpa, non è a un portiere che si chiedono i gol, ma resta il ricordo di una di quelle situazioni che, chissà, avrebbero potuto cambiare una parte della storia.

Lorenzo Longhi