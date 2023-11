Riccio più volte in difficoltà. Ponsi e Oukhadda non incidono

GAGNO 6 Recuperato all’ultimo momento, non può fare gran che sulle due reti sampdoriane. Evita nel finale un passivo più pesante respingendo una girata di De Paoli.

OUKHADDA 5,5 Spesso si libera del pallone passando all’indietro verso Gagno, e quando prova a costruire la precisione latita. Una di quelle circostanze in cui la corsa non basta. (26’ st Battistella 5,5 Non molti i palloni toccati e un apporto al match non apprezzabile in un momento in cui la gara è già in salita).

ZARO 5,5 Qualche buona uscita palla al piede ma anche situazioni in cui rischia di perdere palloni sanguinosi. A livello squisitamente difensivo fa il suo senza grosse sbavature.

RICCIO 5 Inspiegabilmente impacciato in più di una occasione, soprattutto nella prima frazione di gara, quando soffre il pressing blucerchiato.

PONSI 5 Va bene che non bisogna rischiare sul pressing avversario, ma soprattutto nella ripresa sceglie troppo spesso la soluzione più facile, ovvero la liberazione verso il portiere. In fase di spinta non riesce a mettere in mezzo palloni interessanti.

MAGNINO 5,5 Come sempre l’istinto da lottatore di centrocampo non manca, ma la precisione negli appoggi invece sì. (26’ st Guiebre 5,5 Entra a situazione già quasi compromessa e il suo apporto non è palpabile).

PALUMBO 6 Corre per quattro e alla fine la fatica si fa sentire. Gioca bene in interdizione ma in fase di costruzione qualche volta non trova i tempi giusti per far passare palloni. Un tentativo da fuori ma centrale.

DUCA 6 E’ vero che perde il pallone che genera il primo gol doriano, ma è altrettanto vero che è uno dei pochi che cerca di saltare l’uomo. A fine primo tempo Ghilardi lo stende in area, il rigore lo vedono tutti tranne Ayroldi, in serata tutt’altro che impeccabile. Avrebbe meritato di stare in campo una mancata di minuti in più. (11’ st Bozhanaj 5,5 Un tiro fuori di parecchio, una buona imbucata verso gli attaccanti e qualche pallone perduto quando sbatte contro il muro doriano).

TREMOLADA 5 Dopo pochi secondi ha un’occasione da fuori ma calcia a lato. Giostra dietro le punte ma cerca spesso soluzioni difficili non riuscendo a innescare gli attaccanti. Pomeriggio non felicissimo (35’ st Falcinelli sv Anche lui recuperato in extremis, in un finale di gara già indirizzato verso la Samp può toccare si e no un paio di palloni).

MANCONI 5,5 La sua partenza, soprattutto a livello di gamba e di voglia di saltare l’avversario, è incoraggiante. Si spegne con il passare dei minuti.

BONFANTI 5,5 Ha pochi palloni giocabili nel primo tempo, a inizio ripresa ha l’unica vera occasione ma il suo sinistro, pur potente, è centrale e le manone di Stankovic lo alzano sopra la traversa per un intervento più spettacolare che difficile. (11’ st Abiuso 5 Come il compagno che ha sostituito, non ha e non trova palloni che diventare pericoloso. Ingenuo nel finale quando rimedia un doppio giallo per proteste per un’espulsione onestamente frettolosa ed esagerata da parte di Ayroldi che certifica una direzione modesta).

Alessandro Bedoni