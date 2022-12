Ricetta Tesser: "Ordine e ripartenze, bene così"

di Alessandro Bedoni

BOLZANO

L’anno è finito bene, nello stesso stadio dove i gialli avevano conquistato la Supercoppa finendo altrettanto bene la stagione scorsa. Stesso punteggio, ma stavolta in palio c’erano tre punti, importanti per girare la boa di metà stagione in salute. Attilio Tesser, vecchia conoscenza di queste latitudini per avere allenato da queste parti una ventina d’anni fa, riceve in sala interviste saluti e complimenti ed ha il viso rilassato dopo una gara che i gialli hanno sempre avuto sotto controllo. "Una delle mie migliori gare della mia gestione? Non lo so, quello che posso dire è che è stata una buona partita da parte nostra. Direi che abbiamo fatto una prestazione simile a quella di Parma. Abbiamo tenuto molto bene il campo, difendendoci sempre con ordine ma senza mai rinunciare a ripartire".

Un Modena che ultimamente sta andando più forte in trasferta rispetto al Braglia: "Ma in casa le prestazione non sono mai mancate, credo che il fatto di ver fatto ultimamente più vittorie in trasferta non ha una spiegazione vera e propria. Fuori abbiamo ottenuto tre belle vittorie, oltre a questa Parma e Ferrara, ma sono stati successi diversi tra di loro, contro la Spal siamo stati in dieci oltre un’ora per esempio".

I giornalisti locali, ricordando la gara di Supercoppa di maggio, scherzano ’rimproverandogli’ che al Druso lui e il Modena si stanno abituando bene: "Beh, sono effettivamente belle abitudini... a parte gli scherzi vengo a Bolzano sempre volentieri, qui ho ancora tanti amici e ho bellissimi ricordi".

Inevitabile la domanda sul lancio dal primo minuto di Giovannini: " Romeo erano due settimane che lavorava particolarmente bene. Io ho sempre avuto per lui la massima stima, non bisogna indentificare il non giocare moltissima con una mancanza di fiducia. Oggi eravamo senza Tremolada e ho lanciato lui, che mi ha ripagato con un’ottima prestazione".

Poi gli chiediamo di Falcinelli e Magnino, autori di una prestazione sopra le righe. "Allora, non voglio fare classifiche perchè tutti hanno giocato una gran partita. Ma – precisa Tesser – se mi domandate di questi due giocatori non posso non ammettere che la domanda è pertinente", termina l’allenatore del Modena.