Rimonta Cavezzo ed è bagarre

Dieci squadre racchiuse fra i 39 punti del Trebbo quinto e i 30 del Porretta terz’ultimo, nessuna delle quali è salva a 2 giornate dalla fine. E’ la folle situazione del girone "C" di Promozione in cui nei 180’ finali può davvero succedere di tutto nella lotta per evitare un posto diretto in Prima e due che portano ai playout. Nel "mischione" sono 4 le modenesi coinvolte, 2 col vento in poppa e 2 invece in pericolosissima frenata: la Quarantolese è sesta e non perde da 14 gare, il Cavezzo (nella foto Bulgarelli) nono con una rimonta da urlo vincendo 6 delle ultime 8 gare, mentre il San Felice (pure nono) ha colto 2 punti in 6 gare e il Camposanto, scivolato in zona playout, si è impantanato con gli ultimi 3 ko di fila. "Un po’ è anche colpa della nostra rimonta - sorride Andrea Bellodi, d.s. del lanciatissimo Cavezzo – che ha sparigliato le carte. Per noi già essere qui a giocarci la salvezza diretta nei 180’ finali è un miracolo, due mesi fa eravamo penultimi e anche i playout sembravano un miraggio. Ma mister Semeraro ha tenuto insieme questo fantastico gruppo e domenica battendo la Cdr ha fatto l’ennesimo capolavoro tattico. Purtroppo dopo la rivoluzione estiva siamo ripatiti da zero, a giugno avevamo 3 giocatori e comunque andrà voglio dire grazie ai giovani e ai ragazzi di Cavezzo con cui avevamo iniziato la stagione. Poi gli innesti a dicembre di El Madi, Fincatti e Bulgarelli e quelli successivi di Ficarelli e Boschini, tutti ragazzi che conoscevo bene fra San Felice e Sant’Agostino, ci hanno fatto fare il salto di qualità. La salvezza? Abbiamo la capolista Zola e la Quarantolese, penso che con 23 punti si possa fare, ma dipenderà dai tanti scontri diretti".

d. s.