Rimonta Montale, ora salvezza possibile

È una vittoria importantissima, per il modo in cui è maturata, e per la classifica, quella che l’Emilbronzo 2000 Montale ha portato a casa da Vicenza, sul campo di una diretta concorrente per la salvezza: sotto 0-2 ed 5-8 nel terzo set, in pochi avrebbero scommesso sulla rimonta delle nerofuxia, capaci di andare a vincere, ancora ai vantaggi, il terzo tie break consecutivo, che consente in corsa per una salvezza che appare, sempre più possibile. E dopo quindici set in dieci giorni, ben venga il turno di riposo nel prossimo week end.

Poule retrocessione, 3^G.: Anthea Vicenza – Emilbronzo 2000 Montale 2-3; Assitec Sant’Elia - Orocash Lecco 2-3; Esperia Cremona - Desi Shipping Messina 3-0; SEAP Sigel Marsala - Club Italia 3-1; Tecnoteam Albese - 3M Perugia 3-1; Riposa: Chromavis Offanengo.

Classifica: Tecnoteam (*) punti 34, Esperia (*) 28, Chromavis (*) ed Orocash 27, Emilbronzo 2000 Montale 26, Anthea 25, Assitec 19, Desi Shipping e SEAP Sigel 17, Club Italia 12, 3M Perugia 10.

r.c.