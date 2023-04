Rinaldi, che attacco. Gollini diventa prodigioso

BRUNO 7 (att. 50% su 2, 3 b.s., 1 muro) – Mica facile, tenere assieme la banda di giovinastri senza Totò, Adis e l’amato Earvin. Unico neo in una partita da circense, il fatto di non aver servito di più uno Stankovic con la manina bella calda.

SALSI 6 – Entra nel doppio cambio e mette ordine. Gli scappa un’invasione su una ricezione lunga, non è tutta colpa sua…

SALA 6,5 (att. 40% su 35 con 6 err. e 4 muri sub., 2 ace, 6 b.s., 2 muri) – Volendo trovare il pelo nell’uovo, dovrebbe decidere se sbagliare qualche attacco in meno o farsi prendere meno spesso dal muro. Va però sottolineato come il ragazzotto gialloblù stia in campo a battagliare per oltre due ore e vincendo a pieni voti il duello col dirimpettaio Szwarc.

POPE 8 (att. 100% su 3, 1 muro) – Quattro palloni toccati, quattro punti. Vuoi vedere che il talento c’è davvero, nascosto nel corpo dinoccolato e un po’ fragile di questo sbarbatello?

RINALDI 7 (att. 61% su 23 con 1 err., ric. 52% su 33 con 6 err., 3 ace, 5 b.s., 1 muro) – In attacco mette assieme un clinic pazzesco, sopra al 60% e sostanzialmente senza passaggi a vuoto. Al servizio ci mette quasi 90 minuti a ingranare, ma poi legna come sa. Il vizio odierno è la ricezione: sul micidiale salto spin verso posto 5 di Davyskiba è lui, ancor più di Rousseaux, a patire le pene dell’inferno.

ROUSSEAUX 6,5 (att. 44% su 27 con 1 muro sub., ric. 45% su 22 con 1 err., 1 b.s., 3 muri) – Parte male, dilaga nel terzo set, poi cala un po’. La sua battuta salto float non è per palati fini, diciamo, ma a muro si fa rispettare. E sembra avere il dono innato di riuscire ad aggrovigliare i pallonetti tra rete e muro avversario.

MARECHAL sv – Entra solo per la battuta, sfiora un ace.

SANGUINETTI 6,5 (att. 43% su 14 con 1 err. e 1 muro sub., 2 ace, 2 b.s., 1 muro) – Il suo piano di rimbalzo lo tradisce tre volte nel secondo set: la lettura di Gio è giusta, non la posizione delle mani a muro. Bruno però crede in lui e, soprattutto, gli avversari lo marcano stretto.

STANKOVIC 6,5 (att. 86% su 7, 1 b.s., 1 muro) – Con quei numeri in attacco, ribadiamo, andava servito di più. A muro invece si fa attendere un po’ troppo.

GOLLINI 7,5 (ric. 52% su 33) – In ricezione è blindato, in difesa soffre parecchio ma poi è prodigioso nel quarto set.

All. GIANI 7 – La crescita complessiva è evidente anche nelle seconde linee, che per sei mesi sembravano non esistere. Volendo fare i tignosi, ci poteva pure stare il cambio secco Pope-Sala nella fastidiosa P1 su cui Modena è sembrata incepparsi nella prima metà del tie break, ma la scelta di premiare Lollo è legittima.

In foto: Pope a sinistra e Rousseaux a destra.

Fabrizio Monari